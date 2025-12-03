Militar llega a Iquitos a visitar a su esposa e hija y pierde la vida tras ser embestido por un vehículo

El cuerpo del militar permanece en la morgue de la ciudad. Foto: Composición LR / Yazmín Araujo, La República

Un joven soldado del Ejército del Perú, identificado como Tedis Cahuachi Macahuachi, de 19 años, perdió la vida tras ser atropellado por un mototaxi. El hecho ocurrió en la avenida Los Rosales, en el distrito de Punchana, Iquitos.

Tras lo ocurrido, transeúntes y conductores auxiliaron al militar para luego trasladarlo de inmediato al Hospital Regional de Loreto. Sin embargo, pese al esfuerzo por salvarlo, los médicos solo confirmaron su fallecimiento al llegar al centro de salud.

Chofer circulaba a excesiva velocidad

El presunto conductor involucrado fue identificado como Frank Ruswel Pérez Ruiz (19), según testigos, el joven habría manejado a excesiva velocidad, por lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo y atropellara al soldado.

Se conoció que el accidente ocurrió cuando la víctima se encontraba en la zona aprovechando sus días de descanso. Cahuachi había llegado a Iquitos para visitar a su pareja y a su hija de un año, antes de retornar a su unidad militar.

Parientes del fallecido llegaron desde la provincia de Requena para realizar los trámites correspondientes y coordinar el traslado del cuerpo, que hasta el cierre de esta nota aún se encuentra en la morgue central del Ministerio Público.

Su muerte ha generado consternación entre sus familiares, quienes prefirieron no dar más detalles a la prensa mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del accidente.