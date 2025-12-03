HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Delia Espinoza se salvó de ser inhabilitada por el Congreso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Militar llega a Iquitos a visitar a su esposa e hija y pierde la vida tras ser embestido por un vehículo

La víctima tenía 19 años. El conductor habría perdido el control de la unidad y circulaba a alta velocidad, según testigos.

El cuerpo del militar permanece en la morgue de la ciudad. Foto: Composición LR / Yazmín Araujo, La República
El cuerpo del militar permanece en la morgue de la ciudad. Foto: Composición LR / Yazmín Araujo, La República

Un joven soldado del Ejército del Perú, identificado como Tedis Cahuachi Macahuachi, de 19 años, perdió la vida tras ser atropellado por un mototaxi. El hecho ocurrió en la avenida Los Rosales, en el distrito de Punchana, Iquitos.

Tras lo ocurrido, transeúntes y conductores auxiliaron al militar para luego trasladarlo de inmediato al Hospital Regional de Loreto. Sin embargo, pese al esfuerzo por salvarlo, los médicos solo confirmaron su fallecimiento al llegar al centro de salud.

TE RECOMENDAMOS

Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

PUEDES VER: Cae 'Macano' con dos mototaxis robados en Iquitos: vehículos estaban escondidos en su vivienda

lr.pe

Chofer circulaba a excesiva velocidad

El presunto conductor involucrado fue identificado como Frank Ruswel Pérez Ruiz (19), según testigos, el joven habría manejado a excesiva velocidad, por lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo y atropellara al soldado.

Se conoció que el accidente ocurrió cuando la víctima se encontraba en la zona aprovechando sus días de descanso. Cahuachi había llegado a Iquitos para visitar a su pareja y a su hija de un año, antes de retornar a su unidad militar.

Parientes del fallecido llegaron desde la provincia de Requena para realizar los trámites correspondientes y coordinar el traslado del cuerpo, que hasta el cierre de esta nota aún se encuentra en la morgue central del Ministerio Público.

Su muerte ha generado consternación entre sus familiares, quienes prefirieron no dar más detalles a la prensa mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del accidente.

Notas relacionadas
Cae 'Macano' con dos mototaxis robados en Iquitos: vehículos estaban escondidos en su vivienda

Cae 'Macano' con dos mototaxis robados en Iquitos: vehículos estaban escondidos en su vivienda

LEER MÁS
Hinchas de Flamengo y Palmeiras llegan por el Amazonas desde Brasil rumbo a la final de la Copa Libertadores

Hinchas de Flamengo y Palmeiras llegan por el Amazonas desde Brasil rumbo a la final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Incautan carga de 384 mil pirotécnicos ilegales en Iquitos: iban a ser comercializados en festividades de fin de año

Incautan carga de 384 mil pirotécnicos ilegales en Iquitos: iban a ser comercializados en festividades de fin de año

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

LEER MÁS
Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

LEER MÁS
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS
Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

LEER MÁS
Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

LEER MÁS
Joven electricista fallece tras caer a un abismo de 400 metros mientras cruzaba un cerro con cuerdas artesanales en Huánuco

Joven electricista fallece tras caer a un abismo de 400 metros mientras cruzaba un cerro con cuerdas artesanales en Huánuco

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Sociedad

Temblor HOY, 3 de diciembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025