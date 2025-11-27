HOYSuscripcion LR Focus

Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Sociedad

Cae 'Macano' con dos mototaxis robados en Iquitos: vehículos estaban escondidos en su vivienda

Las unidades vehiculares se encontraban con requisitoria por hurto, según informó la Policía 

Detenido escondía las unidades vehiculares dentro de su casa. Foto: PNP
Detenido escondía las unidades vehiculares dentro de su casa. Foto: PNP

Romel Adrián Mozombite Tello, de 43 años, alias 'Macano', fue detenido durante un operativo ejecutado en su vivienda, en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos, donde se ubicó dos mototaxis robados.

La Policía informó que luego de una investigación, los agentes ubicaron los dos vehículos marca Motokar y Honda, donde verificaron que efectivamente en el sistema policial, ambos registraban requisitoria vigente por el delito de hurto.

Ante ello, Mozombite Tello quedó detenido por el presunto delito de receptación agravada, al encontrarse en posesión de los mototaxis denunciados. Posteriormente, el sospechoso junto a los vehículos recuperados fue trasladados hacia la unidad especializada, proceso que se desarrolla bajo la supervisión de un representante del Ministerio Público.

Finalmente, la Policía exhortó a los ciudadanos a denunciar el robo de sus vehículos, debido a que se tuvo conocimiento que las víctimas prefieren comunicarse con terceros y pagar a personas vinculadas a hechos ilícitos para recuperarlos.

