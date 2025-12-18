HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 18 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Este jueves 18 de diciembre, la Kábala, sortea el Pozo Buenazo de S/ 4.800.115. Conoce cuáles son los números ganadores y quién es el afortunado ganador de este cuantioso premio.

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 18 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 18 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo | Foto: composición LR

Miles de personas en todo el país estarán atentas este jueves 18 de diciembre al resultado de La Kábala, fecha en la que se pone en juego el Pozo Buenazo, cuyo monto asciende a S/ 4.800.115. Se trata de uno de los juegos de azar más conocidos del Perú y, en esta nota, se detallan los números ganadores de esta popular lotería administrada por Intralot.

¿Qué días se juega la Kábala?

El popular sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.

TE RECOMENDAMOS

¿VIZCARRA PODRÁ SALIR DE PRISIÓN? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Notas relacionadas
Sorteo de la Kábala HOY, martes 16 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala HOY, martes 16 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 13 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 13 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 11 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 11 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka EN VIVO hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025: ¿cuáles serán los números ganadores del Pozo Millonario y más?

Sorteo de La Tinka EN VIVO hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025: ¿cuáles serán los números ganadores del Pozo Millonario y más?

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

LEER MÁS
Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

LEER MÁS
Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Vía América TV] Real Madrid vs Talavera EN DIRECTO por la Copa del Rey 2025-26: juegan HOY

Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Sociedad

Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Corte de luz en Cusco por Electro Sur Este: 2 distritos afectados este 18 y 21 de diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025