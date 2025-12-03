Cinco policías implicados en presunta red de corrupción de cobros para evitar patrullajes | Francisco Erazo | La República

La madrugada de este jueves, la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) y personal del Ministerio Público allanaron toda una comisaría y una vivienda en la Quinta San Antonio, ubicada en El Agustino, como parte de una investigación que venía desarrollándose desde hace varias semanas. La intervención culminó con la detención preliminar del oficial mayor y comisario de la zona, Luis Guillén Ticona, y de cuatro suboficiales, quienes fueron trasladados a la comisaría Villa Hermosa para continuar con las diligencias.

La operación, que se inició cerca de las 5 de la mañana, permitió reunir material y documentos que podrían sustentar la hipótesis fiscal de la existencia de una presunta organización criminal dentro de la propia dependencia policial. Los agentes intervenidos, además del comisario, habrían incurrido en actos ilícitos que comprometen la función de patrullaje y vigilancia a cargo de la Policía Nacional del Perú.

Hipótesis fiscal: cobros a cambio de omitir patrullajes en el Agustino

Según la línea de investigación, el comisario Guillén Ticona habría recibido pagos de parte de los suboficiales bajo su mando a cambio de exonerarlos de sus rondas de patrullaje, permitiéndoles dedicarse a actividades ajenas a sus funciones policiales. Estos pagos se habrían realizado de manera sostenida, lo que facilitó que los agentes investigados incumplieran sistemáticamente sus obligaciones durante el servicio.

Por su parte, la Dircocor señaló la existencia de indicios de una posible organización criminal dentro de la Policía, operando con el aparente consentimiento del máximo responsable de la unidad. Según la entidad, se trataría de un esquema en el que los efectivos pagaban para realizar actividades particulares durante su horario laboral, presuntamente con la autorización de su jefe de unidad.

Oficiales detenidos

Oficial Mayor PNP Luis Guillén Ticona

S3 PNP Gustavo Huamán Aguilar

SB PNP Eser Rojas Salvatierra

SB PNP Fredy Aquino Castillo

SB PNP Carlos Quito Suárez

Por ahora, los investigados permanecen bajo detención preliminar mientras se formalizan las imputaciones y se determina el grado de participación de cada uno en estos hechos que comprometen directamente la labor de seguridad ciudadana en el distrito.

