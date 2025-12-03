HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Delia Espinoza se salvó de ser inhabilitada por el Congreso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Detienen a comisario y 4 suboficiales en El Agustino por integrar presunta red de cobros para evitar patrullajes

La Dircocor detectó indicios de una posible red criminal en la Policía, donde los efectivos pagaban para evadir funciones con el presunto consentimiento de su jefe.

Cinco policías implicados en presunta red de corrupción de cobros para evitar patrullajes
Cinco policías implicados en presunta red de corrupción de cobros para evitar patrullajes | Francisco Erazo | La República

La madrugada de este jueves, la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) y personal del Ministerio Público allanaron toda una comisaría y una vivienda en la Quinta San Antonio, ubicada en El Agustino, como parte de una investigación que venía desarrollándose desde hace varias semanas. La intervención culminó con la detención preliminar del oficial mayor y comisario de la zona, Luis Guillén Ticona, y de cuatro suboficiales, quienes fueron trasladados a la comisaría Villa Hermosa para continuar con las diligencias.

La operación, que se inició cerca de las 5 de la mañana, permitió reunir material y documentos que podrían sustentar la hipótesis fiscal de la existencia de una presunta organización criminal dentro de la propia dependencia policial. Los agentes intervenidos, además del comisario, habrían incurrido en actos ilícitos que comprometen la función de patrullaje y vigilancia a cargo de la Policía Nacional del Perú.

TE RECOMENDAMOS

Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

PUEDES VER: Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 casos son por corrupción

lr.pe

Hipótesis fiscal: cobros a cambio de omitir patrullajes en el Agustino

Según la línea de investigación, el comisario Guillén Ticona habría recibido pagos de parte de los suboficiales bajo su mando a cambio de exonerarlos de sus rondas de patrullaje, permitiéndoles dedicarse a actividades ajenas a sus funciones policiales. Estos pagos se habrían realizado de manera sostenida, lo que facilitó que los agentes investigados incumplieran sistemáticamente sus obligaciones durante el servicio.

Por su parte, la Dircocor señaló la existencia de indicios de una posible organización criminal dentro de la Policía, operando con el aparente consentimiento del máximo responsable de la unidad. Según la entidad, se trataría de un esquema en el que los efectivos pagaban para realizar actividades particulares durante su horario laboral, presuntamente con la autorización de su jefe de unidad.

PUEDES VER: Envían a la cárcel a 4 suboficiales y un oficial PNP por cobro de cupos a mineros ilegales

lr.pe

Oficiales detenidos

  • Oficial Mayor PNP Luis Guillén Ticona
  • S3 PNP Gustavo Huamán Aguilar
  • SB PNP Eser Rojas Salvatierra
  • SB PNP Fredy Aquino Castillo
  • SB PNP Carlos Quito Suárez

Por ahora, los investigados permanecen bajo detención preliminar mientras se formalizan las imputaciones y se determina el grado de participación de cada uno en estos hechos que comprometen directamente la labor de seguridad ciudadana en el distrito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Carlos Bromley: “Detención de expresidentes impacta en la salud mental de los peruanos"

Carlos Bromley: “Detención de expresidentes impacta en la salud mental de los peruanos"

LEER MÁS
España envía a prisión preventiva a diputado cercano a Pedro Sánchez y a su exasesor por caso de corrupción

España envía a prisión preventiva a diputado cercano a Pedro Sánchez y a su exasesor por caso de corrupción

LEER MÁS
A la detención de 8 policías se suma ahora la desaparición de 2 fusiles AKM

A la detención de 8 policías se suma ahora la desaparición de 2 fusiles AKM

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

LEER MÁS
Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

LEER MÁS
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS
Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

LEER MÁS
Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

LEER MÁS
Joven electricista fallece tras caer a un abismo de 400 metros mientras cruzaba un cerro con cuerdas artesanales en Huánuco

Joven electricista fallece tras caer a un abismo de 400 metros mientras cruzaba un cerro con cuerdas artesanales en Huánuco

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Sociedad

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025