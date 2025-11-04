LO FALSO:

La cuarentena obligatoria de 2020 en Perú aumentó los casos de Transtorno del Espectro Autista (TEA)

LO VERDADERO:

El trastorno del espectro autista (TEA) tiene un origen multifactorial, asociado a una combinación de factores genéticos y ambientales, y está presente desde el nacimiento. Por tanto, no se trata de una condición que se desarrolle con el tiempo.

No hay evidencia cientifica que vincule el confinamiento por la COVID-19 con un incremento incrementó de casos de TEA.

Rafael López Aliaga respondió a una madre de familia durante un mitin de campaña realizado el domingo 2 de octubre en el distrito de San Martín de Porres, quien le solicitó apoyo para 74 niñas y niños con transtorno del espectro autista (TEA) del distrito. Ante el pedido, el líder de Renovación Popular afirmó, sin sustento científico, que los casos de autismo habrían aumentado a raíz de la cuarentena obligatoria implementada en 2020 durante el gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra Cornejo.

"¿Sabes por qué hay tanto autismo? (...) Te cuento qué ha pasado: por la salvajada que hizo Vizcarra, ¿no?, al meter a la gente en sus casas sin vacunas, sin comida, sin agua, durante más de tres años. Pues, por ese genocidio del señor, el autismo ha aumentado mucho, no te imaginas", respondió Aliaga a la señora que le hizo el pedido de ayuda.

El hecho al que hace referencia Aliaga, es el confinamiento obligatorio decretado el 16 de marzo de 2020, a través del Decreto Supremo N.°044-2020-PCM, que fue promulgado durante el Gobierno de Martín Vizcarra, como parte del estado de emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, que implicó la suspensión de actividades presenciales en todo el país, cierre de escuelas y la limitación estricta de la movilidad ciudadana.

En este contexto, las afirmaciones brindadas por Rafael López Aliaga que señalan que los casos de autismo aumentaron durante la cuarentena obligatoria de 2020 en Perú, son falsas. De acuerdo con la evidencia científica actual y la opinión de un especialista, no existe ningún estudio confiable que respalde dicha afirmación

¿Qué es el transtorno del espectro autista (TEA)?

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el transtorno del espectro autista se caracteriza por dificultades para iniciar y mantener la interacción social recíproca, así como para establecer una comunicación efectiva. Además, suelen manifestarse a través de patrones de comportamiento, intereses o actividades que son restringidos, repetitivos e inflexibles.

De acuerdo con este manual, el inicio del trastorno ocurre durante las primeras etapas del desarrollo humano, principalmente en la infancia temprana, que abarca desde el nacimiento hasta los 8 años. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD) señala que esta condición es "muy compleja" y "dura toda la vida".

Asimismo, el instituto señala que se le denomina "trastorno del espectro" porque puede manifestar de forma muy distinta en cada persona, aunque comparta características comunes. Es decir, se trata de un conjunto de condiciones con una base neurobiológica similar, pero con distintos niveles de intensidad y formas de manifestarse.

Causas del TEA según la ciencia

Según el Plan Estratégico para la Investigación, los Servicios y las Políticas sobre el Autismo 2021–2023 de la Oficina de Coordinación Nacional para el Autismo (IACC), adscrita al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el TEA es una condición del neurodesarrollo que se origina en las primeras etapas del desarrollo cerebral. Sus causas son multifactoriales y responden a una interacción compleja entre factores genéticos y ambientales.

En línea con este enfoque, Keiko Elizabeth Limache Mendoza, psicóloga especializada en neurodesarrollo y docente de la Universidad Científica del Sur, precisa que, si bien la predisposición genética es el principal factor, no es el único. "En realidad es multifactorial", afirma, al señalar que el TEA también está relacionado con factores ambientales que actúan en conjunto con la carga genética.

Una investigación publicada en 2017 bajo el título "Environmental risk factors for autism: an evidence-based review of systematic reviews and meta-analyses" la cual revisa sistemáticamente los factores de riesgo ambientales para el TEA, identificó las siguientes asociaciones principales:

Edad materna avanzada, asociada con un mayor riesgo de desarrollar TEA.

Complicaciones durante el parto, como traumatismo, isquemia e hipoxia, muentra una fuerte relación con el TEA.

Obesidad materna, diabetes gestacional y parto por cesárea presentan una asociación menos fuerte, pero estadísticamente significativa, con el riesgo de TEA.

Exposición a metales pesados.

Además, Limache enfatia: "Un niño con autismo ya nace con esta condición, producto de una predisposición genética o de factores ambientales que pueden influir durante el embarazo, como la exposición a metales tóxicos o a sustancias dañinas". Por lo tanto no es una condición que se "desarrolle" a lo largo de la vida huamana.

¿La cuarentena obligatoria pudo aumentar los casos de autismo?

La psicóloga Keiko Limache sostiene que no existe evidencia científica que respalde la idea de que la cuarentena obligatoria haya incrementado la incidencia del autismo, ya que se trata de una condición con un origen biológico. Asimismo, Verificador de La República realizó una revisión exhaustiva de la literatura científica disponible y no encontró ningún estudio confiable ni revisado por pares que respalde la afirmación de que el confinamiento por la COVID-19 en 2020 causó que personas desarrollaran TEA.

No obstante, Limache sí reconoce que la pandemia tuvo un impacto en la salud emocional y conductual de los niños y niñas con TEA: “Muchos de los chicos dentro del espectro, justamente una de sus características es que se organizan mucho mejor cuando hay rutina y estructura. Muchos ya tenían una rutina: ir al nido, asistir a terapias o a actividades extracurriculares. El hecho de interrumpir eso generó desregulación y un aumento de comportamientos desafiantes”.

En esa misma línea, la investigación científica "El impacto de la COVID-19 en los niños con trastorno del espectro autista", publicada en la revista 'Neurología' en 2020, concluye que el confinamiento agravó síntomas preexistentes en niñas y niños con TEA, como alteraciones conductuales, mayor ansiedad y dificultades en el manejo emocional. También se registró un incremento del estrés en sus cuidadores, especialmente en hogares donde no se logró mantener una rutina estable.

Verificador de La República intentó contactarse con el encargado de prensa de Renovación Popular para solicitar las fuentes que respaldan la afirmación de su candidato presidencial, Rafael Lopez Aliaga. Sin embargo, hasta el cierre de esta verificación no se obtuvo respuesta.

Conclusión

En síntesis, la declaración de Rafael López Aliaga, en la que afirma que los casos de autismo aumentaron debido a la cuarentena obligatoria durante el gobierno de Martín Vizcarra, fue contrastada con evidencia científica y la opinión de una especialista. Los cuales confirman que el trastorno del espectro autista tiene un origen multifactorial, con una fuerte base genética y ambiental, que ya se encuentra desde el nacimiento, por lo tanto, no es una condición que se desarrolle. Además, no existe evidencia que vincule el confinamiento por la COVID-19 con un incremento en la incidencia del TEA. Por lo tanto, es falsa la afirmación de Rafael López Aliaga sobre un supuesto aumento del autismo causado por la cuarentena obligatoria de 2020 en Perú.