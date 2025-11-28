HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Reabren el icónico Mercado San Felipe en Surquillo tras más de un año de cierre y remodelaciones

Con su modernización y mejoras en seguridad, el mercado vuelve a ser un punto clave para abastecer a la comunidad, que antes dependía de alternativas más costosas y alejadas.

Mercado de Surquillo reabre sus puertas tras clausura. Foto: difusión
Mercado de Surquillo reabre sus puertas tras clausura. Foto: difusión | difusión

Después de un largo periodo de incertidumbre, el histórico Mercado San Felipe volvió a abrir sus puertas y con ello reactivó la actividad comercial en una de las zonas más concurridas de Surquillo. El regreso del establecimiento no solo implica la habilitación de cientos de puestos, sino también el cierre de una etapa marcada por reparaciones, inspecciones y exigencias técnicas que durante más de año y medio mantuvieron suspendidas sus operaciones.

Desde muy temprano, los comerciantes comenzaron a instalar sus productos mientras los vecinos ingresaban con curiosidad a los pasadizos renovados. La reapertura del mercado se convirtió en un acontecimiento para la comunidad, que durante todo este tiempo tuvo que abastecerse en mercados alternos o en comercios menores, muchas veces más caros o alejados.

Comerciantes esperaban reapertura del mercado

La municipalidad, encabezada por la alcaldesa Cintia Loayza Álvarez, presentó el mercado completamente habilitado después de una serie de trabajos que incluyeron modernización del sistema eléctrico, refacción de techos, colocación de canaletas y la implementación de equipos contra incendios. Todas estas mejoras permitieron que el centro de abastos obtuviera el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, documento que había sido uno de los principales motivos de su cierre.

Los más beneficiados con este retorno son los cerca de 600 comerciantes que dependen directamente del movimiento diario en San Felipe. Muchos de ellos señalaron que la clausura representó pérdidas difíciles de asumir y que el proceso de adecuación fue exigente, aunque necesario para garantizar un espacio seguro.

Para los vecinos, el mercado es más que un punto de compra, pues su reapertura, sostienen, devuelve dinamismo a la zona y reduce la presión en otros mercados de Lima que venían asumiendo gran parte de la demanda.

Seguridad, formalización y nuevos retos

Aunque el establecimiento ya opera con normalidad, las autoridades recalcaron que la vigilancia municipal continuará, no solo para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad, sino también para acompañar la transición hacia una gestión más ordenada.

