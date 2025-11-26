Detienen a hombre que intentó pasar 5 kilos de cocaína camuflados en un rollo de lijar en Cusco

Lo que parecía un pasajero común y corriente bajando de un bus interprovincial en la Alameda Pachacútec del cercado del Cusco, terminó en un operativo antidrogas. Al promediar el mediodía del último martes, tras notar una actitud sospechosa el personal policial intervino a Mao Olivera (47) cuando descendía de la unidad vehicular cargando una bolsa multicolor.

Dentro de la bolsa, los agentes encontraron ropa de trabajo, además de una pequeña caja de cartón envuelta en una manta y asegurada con cinta de embalaje. Sin embargo, al realizar el registro personal, los policías detectaron que el intervenido llevaba además otra caja oculta entre sus prendas de vestir.

Siguiendo el protocolo, los efectivos perforaron el paquete con un punzón metálico. De inmediato emergió una sustancia blanquecina que indicaba alcaloide de cocaína. Ante la sospecha confirmada, se comunicó el hallazgo al representante de la Fiscalía Antidrogas de Cusco.

En la Unidad Antidrogas, los agentes abrieron por completo la caja incautada. En su interior encontraron un rollo de lijar cuidadosamente envuelto en plástico. A simple vista parecía una herramienta de trabajo, pero al revisarlo minuciosamente hallaron cinco paquetes tipo ladrillo, camuflados dentro del rollo. Cada paquete contenía presuntamente alcaloide de cocaína.

En total, la droga alcanzaría un peso aproximado de 5. 260 kilos. Mao Olivera, procedente de la región Ayacucho quedó en calidad de detenido mientras continúan las diligencias a cargo de la Unidad Antidrogas y la Fiscalía Antidrogas de Cusco.