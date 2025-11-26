HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
Sociedad

Detienen a hombre que intentó pasar 5 kilos de cocaína camuflados en un rollo de lijar en Cusco

La sustancia alucinógena estaba guardada en una caja que parecía un simple paquete de viaje, según los agentes antidrogas.

Detenido llegaba desde Ayacucho. Foto: PNP
Detenido llegaba desde Ayacucho. Foto: PNP

Lo que parecía un pasajero común y corriente bajando de un bus interprovincial en la Alameda Pachacútec del cercado del Cusco, terminó en un operativo antidrogas. Al promediar el mediodía del último martes, tras notar una actitud sospechosa el personal policial intervino a Mao Olivera (47) cuando descendía de la unidad vehicular cargando una bolsa multicolor.

Dentro de la bolsa, los agentes encontraron ropa de trabajo, además de una pequeña caja de cartón envuelta en una manta y asegurada con cinta de embalaje. Sin embargo, al realizar el registro personal, los policías detectaron que el intervenido llevaba además otra caja oculta entre sus prendas de vestir.

TE RECOMENDAMOS

'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

Siguiendo el protocolo, los efectivos perforaron el paquete con un punzón metálico. De inmediato emergió una sustancia blanquecina que indicaba alcaloide de cocaína. Ante la sospecha confirmada, se comunicó el hallazgo al representante de la Fiscalía Antidrogas de Cusco.

PUEDES VER: Cusco: emprendedora denuncia estafa de más de 5 mil soles por compra de pirotécnicos

lr.pe

En la Unidad Antidrogas, los agentes abrieron por completo la caja incautada. En su interior encontraron un rollo de lijar cuidadosamente envuelto en plástico. A simple vista parecía una herramienta de trabajo, pero al revisarlo minuciosamente hallaron cinco paquetes tipo ladrillo, camuflados dentro del rollo. Cada paquete contenía presuntamente alcaloide de cocaína.

En total, la droga alcanzaría un peso aproximado de 5. 260 kilos. Mao Olivera, procedente de la región Ayacucho quedó en calidad de detenido mientras continúan las diligencias a cargo de la Unidad Antidrogas y la Fiscalía Antidrogas de Cusco.

Notas relacionadas
Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?

Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?

LEER MÁS
Cusco: emprendedora denuncia estafa de más de 5 mil soles por compra de pirotécnicos

Cusco: emprendedora denuncia estafa de más de 5 mil soles por compra de pirotécnicos

LEER MÁS
Aluvión en Cusco arrasa cultivos y activa alerta por retroceso glaciar

Aluvión en Cusco arrasa cultivos y activa alerta por retroceso glaciar

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS
Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

LEER MÁS
Movilización nacional el 27 de noviembre: más de 400.000 obreros de construcción civil exigen aumento salarial

Movilización nacional el 27 de noviembre: más de 400.000 obreros de construcción civil exigen aumento salarial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Los productos de esta región del Perú se exportan a China y México a través del Megapuerto de Chancay: bienes llegan en menor tiempo a su destino

‘Los Injertos del Rímac’: Confesiones y doble vida de un asesino a sueldo

Sociedad

‘Los Injertos del Rímac’: Confesiones y doble vida de un asesino a sueldo

Independencia: falso taxista de aplicativo es detenido por robar a sus pasajeros

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025