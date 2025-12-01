HOYSuscripcion LR Focus

Suben los casos de VIH en Cusco: Geresa reporta 193 nuevos infectados y alerta contagio en población joven masculina

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) en Cusco alerta mayor incidencia de VIH en jóvenes de 20 a 39 años y confirma más de 1.400 pacientes bajo tratamiento.

Cusco registra aumento de casos de VIH en el 2025
Cusco registra aumento de casos de VIH en el 2025 | Emmanuel Moreno/LR

La situación del VIH en Cusco mantiene una tendencia creciente durante el 2025. Según el informe de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), en los que va del año se han reportado 193 nuevos casos de VIH, junto a 15 diagnósticos de sida y 10 fallecimientos asociados a esta infección.

Las autoridades detallaron que el grupo más afectado son personas entre 20 y 39 años, mientras que la razón entre hombre y mujer se mantiene en 4 a 1, lo que evidencia un mayor impacto en la población masculina. Actualmente, 1.472 personas viven con VIH y reciben tratamiento antirretroviral en los 12 centros habilitados en la región.

Cusco agiliza diagnóstico de VIH y hepatitis con nuevo laboratorio

La Geresa destacó que la región cuenta con el equipo de laboratorio de Salud Pública, el cual permite realizar pruebas de carga viral de VIH y hepatitis sin necesidad de enviar muestras a Lima o Arequipa.

"Esto reduce notablemente el tiempo de diagnóstico y facilita el seguimiento clínico de los pacientes" declaró Omar Farfán, gerente de la Geresa - Cusco.

En el Día Mundial de Lucha contra el VIH/Sida, la estrategia sanitaria regional desarrolla la campaña “Pongamos fin al SIDA. Con educación y prevención”, orientada a promover el tamizaje voluntario, el acceso oportuno a tratamiento y la adopción de conductas sexuales responsables.

"La vía de transmisión predominante en la región es la sexual (99%) el VIH no se transmite por contacto casual como abrazos, saludos, compartir utensilios o por picaduras de insectos. Es importante tener la información clara y continua para frenar el avance de la infección en Cusco", agregó Farfán.

