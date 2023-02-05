HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Datos LR

¿Dónde queda el puente inca construido por Pachacútec y que sigue en uso 500 años después?

El puente es considerado único en la historia del Tahuantinsuyo y está edificado a base de piedra pulida de hasta 2 metros de altura. Conoce en qué región se encuentra el complejo arqueológico ligado al culto del agua.

El puente con más de 500 años se ha convertido en un atractivo turístico, ya que posee cascadas llamativas. Foto: composición LR/Pasco Perú/Arqueología prohibida
El puente con más de 500 años se ha convertido en un atractivo turístico, ya que posee cascadas llamativas. Foto: composición LR/Pasco Perú/Arqueología prohibida

Los complejos arqueológicos construidos por los incas en el Perú aún conservan su valor cultural o se encuentran en buen estado, ya que son utilizados por los pobladores. Tal es el caso de un puente que fue edificado por Pachacútec, en una de las regiones del país, y formó parte del Qhapaq Ñan, el cual era un sistema vial o caminos preincaicos e incaicos unificados como parte de un proyecto político, militar, ideológico y administrativo.

El puente es considerado único en toda la historia del Tahuantinsuyo y refleja una visión vinculada al culto del agua. En su edificación todavía se conservan muros a base de piedra pulida de hasta dos metros de altura y un espesor de 50 centímetros, el cual conforma la construcción de ocho metros de largo y cinco de ancho.

PUEDES VER: Imperio inca: ¿en qué consistía la capac cocha, ritual asociado a la momia Juanita?

lr.pe

¿Dónde está el puente inca construido por Pachacútec que todavía sigue en uso?

El complejo arqueológico denominado puente Huarautambo fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el instituto Nacional de Cultura en el 2003. Incluso, 12 años después, el Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación la moneda de un sol que tiene en el anverso el dibujo del sitio, que se ha convertido en un atractivo turístico, como parte de la serie numismática 'Riqueza y orgullo del Perú'.

Luego de más de 500 años desde su construcción por Pachachútec, el puente Huarautambo se encuentra cerca del complejo arqueológico Astombamba, en el centro del camino de Cusco a Cajamarca, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. La obra se encuentra exactamente en el pueblo que también lleva su nombre, distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco.

¿En qué región del país se encuentra el puente Huarautambo? Foto: Andina

¿En qué región del país se encuentra el puente Huarautambo? Foto: Andina

PUEDES VER: Imperio del Tahuantinsuyo: ¿cuánto medían realmente los incas?

lr.pe

¿Para qué era utilizado el puente Huarautambo en el Tahuantinsuyo?

Huarautambo se ha convertido en un atractivo turístico, ya que posee unas cascadas muy llamativas, las cuales pasan por 17 pilares de estilo imperial cusqueño; además, está ligado al culto del agua. Pero no solo sirvió de puente, pues cuenta con construcciones de piedra, entre las cuales resalta la pileta ceremonial con diseño hidráulico, una silla para el inca e incluso fue utilizado como lugar de descanso para aquellos que transitaban por el camino inca.

Notas relacionadas
¿Por qué Pachacútec es el inca más recordado y qué construyó en el Tahuantinsuyo?

¿Por qué Pachacútec es el inca más recordado y qué construyó en el Tahuantinsuyo?

LEER MÁS
Imperio inca: ¿en qué consistía la capac cocha, ritual asociado a la momia Juanita?

Imperio inca: ¿en qué consistía la capac cocha, ritual asociado a la momia Juanita?

LEER MÁS
¿Cómo logró el cusqueño Rumi Alegría hacer una réplica casi igual de un muro incaico?

¿Cómo logró el cusqueño Rumi Alegría hacer una réplica casi igual de un muro incaico?

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

LEER MÁS
¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bonos Activos esto se sabe HOY, 26 de noviembre: pago con aumento para pensionados y últimos subsidios de fin de año vía Sistema Patria

Bonos Activos esto se sabe HOY, 26 de noviembre: pago con aumento para pensionados y últimos subsidios de fin de año vía Sistema Patria

LEER MÁS
Navidad 2025: aprende paso a paso cómo hacer una corona de Adviento tradicional y creativa para decorar tu hogar

Navidad 2025: aprende paso a paso cómo hacer una corona de Adviento tradicional y creativa para decorar tu hogar

LEER MÁS
¿Cuándo empieza el Adviento en Perú este 2025 y qué representa esta tradición previa a la Navidad cristiana?

¿Cuándo empieza el Adviento en Perú este 2025 y qué representa esta tradición previa a la Navidad cristiana?

LEER MÁS
Bono de Guerra esto se sabe HOY, 26 de noviembre: aumento para pensionados, fechas fijas y nuevos montos vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 26 de noviembre: aumento para pensionados, fechas fijas y nuevos montos vía Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Datos LR

Bonos Activos esto se sabe HOY, 26 de noviembre: pago con aumento para pensionados y últimos subsidios de fin de año vía Sistema Patria

Navidad 2025: aprende paso a paso cómo hacer una corona de Adviento tradicional y creativa para decorar tu hogar

¿Cuándo empieza el Adviento en Perú este 2025 y qué representa esta tradición previa a la Navidad cristiana?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025