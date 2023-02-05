¿Dónde queda el puente inca construido por Pachacútec y que sigue en uso 500 años después?

El puente con más de 500 años se ha convertido en un atractivo turístico, ya que posee cascadas llamativas. Foto: composición LR/Pasco Perú/Arqueología prohibida

Los complejos arqueológicos construidos por los incas en el Perú aún conservan su valor cultural o se encuentran en buen estado, ya que son utilizados por los pobladores. Tal es el caso de un puente que fue edificado por Pachacútec, en una de las regiones del país, y formó parte del Qhapaq Ñan, el cual era un sistema vial o caminos preincaicos e incaicos unificados como parte de un proyecto político, militar, ideológico y administrativo.

El puente es considerado único en toda la historia del Tahuantinsuyo y refleja una visión vinculada al culto del agua. En su edificación todavía se conservan muros a base de piedra pulida de hasta dos metros de altura y un espesor de 50 centímetros, el cual conforma la construcción de ocho metros de largo y cinco de ancho.

¿Dónde está el puente inca construido por Pachacútec que todavía sigue en uso?

El complejo arqueológico denominado puente Huarautambo fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el instituto Nacional de Cultura en el 2003. Incluso, 12 años después, el Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación la moneda de un sol que tiene en el anverso el dibujo del sitio, que se ha convertido en un atractivo turístico, como parte de la serie numismática 'Riqueza y orgullo del Perú'.

Luego de más de 500 años desde su construcción por Pachachútec, el puente Huarautambo se encuentra cerca del complejo arqueológico Astombamba, en el centro del camino de Cusco a Cajamarca, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. La obra se encuentra exactamente en el pueblo que también lleva su nombre, distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco.

¿Para qué era utilizado el puente Huarautambo en el Tahuantinsuyo?

Huarautambo se ha convertido en un atractivo turístico, ya que posee unas cascadas muy llamativas, las cuales pasan por 17 pilares de estilo imperial cusqueño; además, está ligado al culto del agua. Pero no solo sirvió de puente, pues cuenta con construcciones de piedra, entre las cuales resalta la pileta ceremonial con diseño hidráulico, una silla para el inca e incluso fue utilizado como lugar de descanso para aquellos que transitaban por el camino inca.