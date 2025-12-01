HOYSuscripcion LR Focus

Beca Permanencia, resultados 2025: link de Pronabec para ver la lista de seleccionados este martes 2 de diciembre

La entidad adscrita al Ministerio de Educación difundirá la relación de 8.000 seleccionados que podrán continuar sus estudios en las universidades públicas del país. Conoce las fechas obligatorias para aceptar el beneficio.

El Pronabec anunció a través de sus canales oficiales que este martes 2 de diciembre se publicará la lista oficial de los 8.000 seleccionados de la Beca Permanencia 2025, un concurso dirigido a estudiantes de universidades públicas con alto rendimiento académico y en situación de pobreza o pobreza extrema.

De acuerdo con la institución, los resultados podrán revisarse en su plataforma digital y también serán notificados de manera individual en las casillas electrónicas del Sistema Integrado de Becas (Sibec). La convocatoria, que cerró el pasado 4 de noviembre, no contempló límite de edad para postular.

Minedu lanza 8.000 becas para jóvenes que quieran terminar la universidad: requisitos, fechas y cómo obtener una plaza

¿Dónde ver los resultados este 2 de diciembre de la Beca Permanencia de Pronabec?

El Pronabec informó que la relación completa de seleccionados estará disponible en la página oficial del concurso: www.pronabec.gob.pe/beca-permanencia/. Asimismo, cada postulante recibirá en su casilla electrónica del Sibec la notificación respecto a su condición de seleccionado o no seleccionado.

La Beca Permanencia está dirigida exclusivamente a estudiantes de universidades públicas que acrediten un rendimiento académico mínimo de medio superior y cuenten con clasificación de pobreza o pobreza extrema vigente según el Sisfoh. El programa busca evitar que las limitaciones económicas interrumpan la continuidad de los estudios universitarios. En sus nueve ediciones previas, esta beca ha beneficiado a más de 43.000 universitarios.

Jóvenes de Beca 18 en el limbo: reducción de presupuesto a Pronabec truncaría los estudios y proyectos de vida de miles de estudiantes

Etapa de aceptación: fechas clave para los seleccionados

El Pronabec precisó que quienes resulten seleccionados deberán aceptar la beca entre el 3 y el 10 de diciembre. Este procedimiento incluye la lectura y firma digital de documentos obligatorios que permiten formalizar la adjudicación del beneficio. Una vez concluida esta fase, la entidad emitirá la resolución final con la lista de becarios, lo que dará paso al proceso de adjudicación y acceso a los beneficios económicos y de acompañamiento.

La subvención mensual cubrirá gastos de alimentación, movilidad local y útiles de escritorio hasta la culminación de la carrera profesional. Además, el programa contempla un acompañamiento socioemocional y de bienestar.

Finalmente, para resolver dudas sobre el proceso, el Pronabec habilitó diversos canales de atención: su página oficial en Facebook, el WhatsApp 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18 y la central telefónica (01) 612 8230.

