Arequipa: necropsia confirma que joven murió por proyectil de arma de fuego durante protestas mineras en Chala

Por más de once horas, los familiares de Alexander Checca Montalvo (27) esperaron el resultado de su necropsia y confirmaron sus sospechas: murió por un proyectil de arma de fuego, que le causó una herida mortal en el pecho. El joven falleció el viernes 11 en Chala (Caravelí, Arequipa), durante los enfrentamientos de la PNP con los mineros artesanales.

El resultado de la necropsia al que tuvo acceso La República, señala que Alexander falleció tras sufrir un shock hipovolémico, atricción pulmonar derecha y traumatismo torácico severo abierto por herida perforante por proyectil de arma de fuego.

“Que la persona que hizo esto se ponga la mano al pecho y diga: ‘mi persona ha sido’. Yo pido justicia por mi sobrino”, indicó entre lágrimas Edwin Montalvo, tío de Alexander.

El familiar también aclaró que Alexander no era un minero artesanal y que se dedicaba al oficio de taxista. Además, señalaron que el 11 de julio, Alexander no estaba en la carretera Panamericana Sur, la cual estaba bloqueada por los mineros artesanales.

Exigen que no se manipulen pruebas

Los familiares de Alexander pidieron que se revisen todas las imágenes de video, se recojan testimonios y se realicen las diligencias de ley para esclarecer los hechos y ubicar al responsable de su muerte.

“Que no se manipulen los resultados, que salga la verdad. Mi sobrino no ha sido minero artesanal, él trabajaba con su taxi en Chala. No vamos a descansar hasta encontrar justicia”, añadió Edwin Montalvo.

Necropsia confirmó muerte de joven por arma de fuego. Foto: Mirelia Quispe - La República.

Además, la familia quiere una explicación de por qué los efectivos policiales ingresaron hasta la quinta cuadra del distrito, donde se encontraba la población.

“Mi sobrino ni siquiera estaba en la vía, estaba arriba, en la quinta calle. Los policías solo tenían que liberar la vía Panamericana, pero no entiendo por qué subieron a buscar a la población con caballos. Les han correteado a las señoras, por el hecho de que estaban en la puerta, las han pisoteado”, sostuvo Edgar Montalvo, también tío de la víctima.

Piden apoyo para sepelio de Alexander Checca

La familia también pide a la población apoyo económico para los gastos del sepelio. Indicaron que cualquier colaboración puede hacerse al número de Yape 970740856, a nombre de Verónica Montalvo, madre de Alexander.