Sociedad

Universidad del Altiplano de Puno: estudiantes protestan por retraso en sustentación de tesis hasta después de marzo

Decano no puede firmar documento porque no tiene el reconocimiento legal. Estudiantes exigen atención de su reclamo.


Más de 30 jóvenes protestaron en los exteriores de la universidad. Créditos: difusión.
La Universidad Nacional del Altiplano (UNA) no sale del ojo de la tormenta. Decenas de estudiantes reclamaron porque sus sustentaciones de tesis se encuentran en riesgo. Según señalaron, en el mejor de los casos, el proceso se retomaría recién después de marzo.

El electo decano de la facultad de Educación, Efrain Yupanqui, no puede firmar documentos ni validar los grado académicos porque no tiene el reconocimiento legal.

Fueron más de treinta alumnos los que exigieron en la puerta del rectorado que, en el menor tiempo, se le otorgue resolución de reconocimiento al nuevo decano.

“El decano fue elegido a fines de diciembre. Ya pasaron días, tiempo suficiente para darle su acreditación y resolución para reconocerlo, pero aún nada. Los más perjudicados somos nosotros porque varios de nuestros compañeros no pueden sustentar. Muchos dejaron sus trabajos para cumplir con este previo a la titulación", manifestó el universitario Efrain Coila.

"Creemos que detrás están las trabas políticas desde el partido del gobierno actual. No pueden jugar con el destino de los estudiantes de este modo”, agregó.

En diálogo con La República, Efrain Coila aseguró que se siente perjudicado porque lo ideal sería darle solución a quienes son razón de la universidad pública. Tras ello, dejó entrever que evaluará acciones legales.

