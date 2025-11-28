Con éxito se realizó mesa de trabajo por la transparencia judicial que promueve la ODANC

Con la participación de los operadores de justicia, y representantes de la sociedad civil organizada se llevó a cabo la Mesa de Trabajo por la Transparencia, Eficiencia y Eficacia en la Administración de Justicia, que fue organizada por la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Sullana, que preside el doctor Luciano Castillo Gutiérrez.

Durante la actividad, los representantes del Ministerio Público, Defensa Pública, Policía Nacional del Perú, los Colegios de Abogados, las Asociaciones colegios de Abogados de Sullana y Talara, Defensoría del Pueblo, las rondas campesinas y la sociedad civil, arribarán acuerdos, que permiten dar celeridad a los procesos judiciales. También participaron tenientes gobernadores, jueces de paz y orientadoras judiciales.

Se realizó la Mesa de Trabajo por la Transparencia en la Administración de Justicia en Sullana, organizada por la Autoridad Nacional de Control. Fuente: Difusión.

Cabe indicar precisar, que las mesas de trabajo son espacios de diálogo y análisis que promueve la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y buscan, mejorar la calidad del servicio judicial, aumentar la visibilidad de los procesos judiciales y las decisiones de los jueces, generando confianza en la población.