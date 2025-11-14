Este domingo 16 de noviembre 97.000 jóvenes rendirán el examen de preselección de Beca 18. | Clinton Medina | La República

Este domingo 16 de noviembre 97.000 jóvenes rendirán el examen de preselección de Beca 18. | Clinton Medina | La República

Este domingo 16 de noviembre se llevará a cabo el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2026, la prueba organizada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Más de 97.000 jóvenes de todas las regiones han sido convocados para competir por una de las 20.000 becas integrales que financian estudios superiores con todos los gastos cubiertos por el Estado.

El ENP se rendirá de manera simultánea en 180 locales distribuidos en todo el territorio, incluyendo zonas rurales y distritos de frontera. El ingreso a las sedes será estrictamente entre 7:00 a. m. y 8:20 a. m., momento en el que se cerrarán las puertas. “Esta prueba es el principal filtro para continuar en el proceso”, recordó Pronabec en su comunicación oficial.

Horario de ingreso y desarrollo del examen Beca 18

Según indicaron desde Pronabec, el examen tiene una duración de 2 horas, desde las 9:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. Durante ese tiempo, los postulantes deberán resolver 60 preguntas de opción múltiple: 30 de competencia lectora y 30 de competencias matemáticas. Cada una de ellas vale dos puntos y no existe puntaje en contra por respuestas erradas.

Asimismo, puntualizaron que solo serán calificadas aquellas respuestas marcadas en la Ficha de Respuestas, por lo que el círculo deberá colorearse completamente. Lo que el postulante escriba en el cuadernillo no será considerado, aunque podrá llevárselo al finalizar la jornada, indicaron.

¿Dónde rendir mi prueba de Beca 18 de Pronabec y qué llevar?

Para conocer en a qué sede deberás acudir para rendir la prueba de este 16 de noviembre, debes consultar en tu casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec), donde deberás colocar tu número de DNI y tu contraseña. Respeto a los objetos permitidos para los postulantes, la única exigencia es portar el DNI físico.

“Únicamente se debe llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico, no se debe portar ningún objeto más”, enfatizó Pronabec. El personal de la institución proporcionará lápiz y borrador para desarrollar la prueba. En caso corresponda, el participante deberá ingresar con el cabello recogido, la cabeza descubierta y sin accesorios personales como aretes, collares o pulseras.

Por el otro lado, quedan prohibidos los siguientes artefactos:

Electrónicos: celulares, audífonos, cámaras, grabadoras, laptops, tablets, relojes o cualquier dispositivo de transmisión o recepción de datos

metálicos: USB, microcámaras u otros aparatos electrónicos.

accesorios: portalentes, espejos, guantes, bufandas o lentes oscuros.

otros: alimentos, bebidas, cuadernos, bolsas, mochilas, canguros, cartera o maletín

Como medida de seguridad adicional, “el participante pasará por un detector de metales, que advertirá la presencia de algún objeto prohibido”. Asimismo, cada sede contará con presencia policial y supervisión de un veedor o autoridad local.

Temario para la prueba de Beca 18 este 16 de noviembre

Competencia lectora

Obtiene información del texto escrito - Identifica información explícita seleccionando datos específicos presentes en el texto.

- Integra información explícita y relevante presente en distintas partes del texto. Infiere e interpreta información del texto - Deduce relaciones de causa-efecto o problema-solución a partir de las ideas del texto.

- Establece relaciones de semejanza-diferencia a partir de las ideas presentes en uno o más textos.

- Deduce el propósito comunicativo del texto.

- Establece conclusiones a partir de información presente en el texto.

- Interpreta metáforas lingüísticas, ironías y sentido figurado empleados en el texto.

- Infiere la idea principal, el tema o subtemas del texto. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto - Reflexiona sobre la eficacia y validez de los argumentos presentados en el texto.

- Evalúa las fuentes y la credibilidad de la información.

- Evalúa los aspectos formales empleados en el texto.

- Extrapola el contenido del texto a situaciones del contexto real.

- Evalúa el contenido del texto.

Competencias matemáticas

Traduce cantidades a expresiones numéricas - Establece relaciones entre datos y los transforma a expresiones numéricas que incluyan operaciones de potenciación y radicación de números racionales.

- Establece relaciones entre datos y condiciones de situaciones problemáticas que involucran operaciones con interés simple.

- Establece relaciones de equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de unidades de longitud y tiempo para resolver situaciones problemáticas de contexto. Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones - Interpreta su comprensión sobre las operaciones con números racionales e irracionales usando redondeos o aproximaciones.

- Interpreta su comprensión sobre las operaciones con números racionales usando diversas representaciones con notación exponencial o científica.

- Expresa su comprensión del significado de la fracción como razón con cantidades continuas. Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo - Emplea y combina estrategias de cálculo y procedimientos diversos para realizar operaciones con intervalos. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones - Evalúa la validez de afirmaciones vinculadas a la conveniencia o no de determinados aumentos o descuentos porcentuales sucesivos. Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas - Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, regularidades y las transforma a expresiones algebraicas para resolver situaciones problemáticas que involucren magnitudes directa o inversamente proporcionales.

- Establece relaciones entre datos, valores desconocidos o relaciones de equivalencia y las transforma a expresiones algebraicas o gráficas (modelos) para resolver situaciones problemáticas vinculadas a ecuaciones lineales.

- Establece relaciones entre datos y condiciones de situaciones problemáticas que pueden ser resueltas a partir de su modelamiento como función lineal o afín. Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas - Interpreta las características de una función cuadrática a través de representaciones gráficas o algebraicas.

- Interpreta la solución o soluciones de una ecuación cuadrática en situaciones de contexto. Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales - Emplea diversas estrategias heurísticas, recursos o procedimientos vinculados a progresiones aritméticas o geométricas.

- Emplea diversas estrategias o procedimientos para resolver situaciones problemáticas que involucran sistemas de ecuaciones lineales.

- Emplea diversas estrategias o procedimientos para resolver situaciones problemáticas que involucren inecuaciones de primer grado. Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia - Evalúa la validez de afirmaciones que involucran modelos matemáticos vinculados a funciones exponenciales.

- Evalúa la validez de afirmaciones vinculadas a la interpretación de gráficos de funciones. Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones - Establece relaciones entre datos y condiciones de situaciones problemáticas que involucren volumen y capacidad de cuerpos de revolución (cilindro, esfera o cono).

- Establece relaciones entre los datos y condiciones de situaciones problemáticas que pueden ser resueltas a través de las relaciones métricas en Triángulos.

- Establece relaciones entre datos y condiciones de situaciones problemáticas que modelan características de objetos con formas geométricas triangulares que involucren puntos y líneas notables. Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas - Interpreta los elementos y propiedades de los cuadriláteros en situaciones de contexto.

- Interpreta los elementos y propiedades de la circunferencia en situaciones de contexto. Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio - Emplea diversas estrategias, recursos o procedimientos para resolver situaciones problemáticas que involucren las razones trigonométricas. Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas - Evalúa la validez de afirmaciones vinculadas a los elementos y propiedades de los polígonos regulares. Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas - Representa relaciones entre datos y condiciones vinculadas a sucesos aleatorios simples.

- Representa relaciones entre datos y condiciones vinculadas a tablas de frecuencias con datos agrupados. Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos - Interpreta su comprensión sobre lo que es un suceso seguro, posible o imposible en una situación aleatoria. Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos - Emplea procedimientos para determinar medidas de tendencia central (media, mediana, moda) de un conjunto de datos. Sustenta conclusiones o decisiones con base en información obtenida - Evalúa la validez de afirmaciones que involucran la representación de variables discretas o continuas en gráficos estadísticos (circular, barras, pictogramas, de líneas, etc.)

