Sociedad

Red delictiva Los Seductores de Puente Piedra tatuaba a sus víctimas de trata: captaban a menores de edad a su salida del colegio

La Fiscalía reveló que menores eran contactadas con engaños e interceptadas al salir del colegio. Hasta noviembre, se han reportado más de 1.400 víctimas de trata en Perú, de las cuales 548 son menores.

Red delictiva Los Seductores de Puente Piedra tatuaba a sus víctimas de trata | Foto: composición LR/

Luego de la captura de Juan Villacorta Sandra Gastelu, Juan Dávila, Lourdes Carbajal y Wilma Gómez, presuntos miembros de la red delictiva Los Seductores de Puente Piedra, tras un operativo en cinco inmuebles –en los distritos de Ancón, Cercado de Lima y Puente Piedra–, el Tercer Equipo de la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste determinó que la organización delictiva dedicada a la trata de menores de edad marcaba a sus víctimas con tatuajes en el brazo de tres rosas centrales y hojas.

Las autoridades tomaron conocimiento sobre el caso tras recibir una denuncia anónima, que permitió la incautación de evidencia vital para la investigación por presunta explotación sexual de menores.

“Tenemos el apoyo de la ONG OUR Rescue. Se encarga de buscar todos los microchips, laptops, USB”, señaló para Latina Edwin Velásquez Velasco, fiscal provincial a cargo de las pericias.

Delincuentes captaban menores a su salida del colegio

De acuerdo con la investigación fiscal, Villacorta, quien cumple 18 meses de prisión preventiva, contactaba con engaños a las menores de edad, a las que luego captaba a la salida del colegio y las obligaba bajo amenazas de muerte. Las habría coaccionado a tatuarse parte del brazo para mantenerlas identificadas. Los otros intervenidos llevarán el proceso en libertad.

“Puedes diferenciar de otros tratantes. Esa menor era promocionada por un programa que se llama ‘Kids’. Ingresan y ahí es donde pueden escoger cualquier tipo de persona que quieren para consumar sus actos ilícitos”, indicó y sostuvo que el material habría sido difundido a través de redes sociales, grupos privados de Telegram y Facebook.

Más de 1.400 víctimas de trata en 2025

Según la Fiscalía, hasta noviembre de este año se han registrado más de 1.400 víctimas de trata en Perú, de las que 548 son menores de edad. En 2024, el 99.5% de las personas afectadas por este delito fueron mujeres y dentro de este grupo, el 73% son niñas y adolescentes, según la exministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña.  En cuanto a las regiones más afectadas son Arequipa, Callao y Cusco.

