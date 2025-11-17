Mujer cae desde lo alto de bypass en Puente Piedra: habría sufrido un desmayo

La mujer fue auxiliada por miembros de serenazgo del distrito de Puente Piedra. Foto: Composición LR | Composición LR

Durante la tarde de este lunes 17 de noviembre, se reportó la caída de una mujer desde lo alto de un puente peatonal en el bypass del distrito de Puente Piedra. La víctima recibió apoyo de personal de Serenazgo, mientras que la vía luce con congestión vehicular en dirección de norte a sur.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sufrido un desmayo y cayó desde la baranda superior del bypass. Tras el accidente, fue llevada hacia el centro médico más cercano para ser atendida.

Incidente ocasionó congestión vehicular en bypass Puente Piedra

Según cuentan los testigos, la mujer estuvo caminando por la parte alta del bypass instantes previos al incidente. Minutos después, cayó abruptamente contra la vía principal de la zona, mientras decenas de testigos se acercaron a los alrededores del puente peatonal.

Luego de varios minutos, una camioneta de serenazgo llegó al lugar para realizar un perímetro y desviar el tránsito. La mujer estuvo tendida en la pista a la espera de los paramédicos.

Las autoridades reportaron que la persona fue llevada al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en donde la mujer fue diagnosticada con múltiples fracturas y lesiones producto de la aparatosa caída. Al cierre de esta nota, el tránsito en la vía fue restablecido.

