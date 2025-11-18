Incendian buses de la Línea P, de la empressa Pegassos Express, en Puente Piedra | Composición LR | Difusión

Incendian buses de la Línea P, de la empressa Pegassos Express, en Puente Piedra | Composición LR | Difusión

Cinco unidades de transporte público pertenecientes a la empresa Pegasso Express quedaron consumidas por el fuego durante la madrugada de este 18 de noviembre en una cochera ubicada en el distrito de Puente Piedra, en el A.H. Jesús Oropesa Chonta.

El fuego se extendió rápidamente por el patio de estacionamiento, generando una densa columna de humo que alertó a vecinos de la zona, quienes llamaron a los bomberos antes de que las llamas se propagaran a inmuebles cercanos.

TE RECOMENDAMOS LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Siniestro se registró en la madrigada. Foto: Captura de X / @RogerAderly

Queman 5 buses de la Línea P de Pegasso Express

Las unidades afectadas pertenecían a la línea conocida como la “P”, ruta 1308, que presta servicio conectando Puente Piedra con San Juan de Lurigancho, uno de los corredores más transitados de Lima. Se trata de un servicio relativamente nuevo, que inició operaciones en 2024 y había empezado a ganar aceptación entre los usuarios por su recorrido directo.

Al rededor de cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos y la Policía Nacional llegó al lugar para controlar la emergencia y abrir investigación sobre las causas del siniestro, sin descartar la posibilidad de un acto intencional debido a la magnitud del daño.

Según se pudo conocer, aún habían personas dentro del lugar cuando se sucitó el incendio; sin embargo, no se han reportado heridos. Uno de los trabajadores declaró al medio Vía TV que se encontraban realizando lás últimas labores administrativas del día cuando empezó todo. Indicó que intentaron salvar la mayor cantidad de unidades posibles y despertar a los choferes que se encontraban descansando en el lugar. Información preliminar detalla que la empresa contigua se trataría de una empresa de balones de gas.

¿Qué ruta cubre la Línea P que va desde Puente Piedra a SJL?

Los buses de la Línea P cubre la siguiente ruta, que conecta diversos puntos de Lima Norte y el este de la capital:

Av. Pachacútec con Av. Sinchi Roca (paradero inicial, cerca a El Portón, Jicamarca)

Av. Fernando Wiesse

Av. Próceres de la Independencia

Av. Canto Grande

Av. Las Flores de Primavera

Jirón Las Alcaparras

Jirón Los Líquenes

Av. Lurigancho

Av. Pirámide del Sol

Av. José Carlos Mariátegui

Vía Evitamiento

Panamericana Norte

Jirón Galilea (paradero final).

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.