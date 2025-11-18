HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Incendian 5 buses de la empresa Pegasso Express en cochera de Puente Piedra: cubrían ruta hacia San Juan de Lurigancho

Las unidades siniestradas de la empresa Pegasso Express cubren rutas entre Puente Piedra, Pachacútec y San Juan de Lurigancho. El incendio ocurrió la madrugada de este 18 de noviembre en el A.H. Jesús Oropesa Chonta.

Incendian buses de la Línea P, de la empressa Pegassos Express, en Puente Piedra
Incendian buses de la Línea P, de la empressa Pegassos Express, en Puente Piedra | Composición LR | Difusión

Cinco unidades de transporte público pertenecientes a la empresa Pegasso Express quedaron consumidas por el fuego durante la madrugada de este 18 de noviembre en una cochera ubicada en el distrito de Puente Piedra, en el A.H. Jesús Oropesa Chonta.

El fuego se extendió rápidamente por el patio de estacionamiento, generando una densa columna de humo que alertó a vecinos de la zona, quienes llamaron a los bomberos antes de que las llamas se propagaran a inmuebles cercanos.

Siniestro se registró en la madrigada. Foto: Captura de X / @RogerAderly

Queman 5 buses de la Línea P de Pegasso Express

Las unidades afectadas pertenecían a la línea conocida como la “P”, ruta 1308, que presta servicio conectando Puente Piedra con San Juan de Lurigancho, uno de los corredores más transitados de Lima. Se trata de un servicio relativamente nuevo, que inició operaciones en 2024 y había empezado a ganar aceptación entre los usuarios por su recorrido directo.

Al rededor de cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos y la Policía Nacional llegó al lugar para controlar la emergencia y abrir investigación sobre las causas del siniestro, sin descartar la posibilidad de un acto intencional debido a la magnitud del daño.

Según se pudo conocer, aún habían personas dentro del lugar cuando se sucitó el incendio; sin embargo, no se han reportado heridos. Uno de los trabajadores declaró al medio Vía TV que se encontraban realizando lás últimas labores administrativas del día cuando empezó todo. Indicó que intentaron salvar la mayor cantidad de unidades posibles y despertar a los choferes que se encontraban descansando en el lugar. Información preliminar detalla que la empresa contigua se trataría de una empresa de balones de gas.

¿Qué ruta cubre la Línea P que va desde Puente Piedra a SJL?

Los buses de la Línea P cubre la siguiente ruta, que conecta diversos puntos de Lima Norte y el este de la capital:

  • Av. Pachacútec con Av. Sinchi Roca (paradero inicial, cerca a El Portón, Jicamarca)
  • Av. Fernando Wiesse
  • Av. Próceres de la Independencia
  • Av. Canto Grande
  • Av. Las Flores de Primavera
  • Jirón Las Alcaparras
  • Jirón Los Líquenes
  • Av. Lurigancho
  • Av. Pirámide del Sol
  • Av. José Carlos Mariátegui
  • Vía Evitamiento
  • Panamericana Norte
  • Jirón Galilea (paradero final).

