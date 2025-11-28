Gas natural en el Perú: avances, desafíos y retos pendientes

El gas natural continúa siendo una fuente energética clave para el crecimiento nacional. Fuente: Shutterstock.

A nivel nacional, el gas natural se ha consolidado como una de las principales fuentes de energía en los hogares de miles de familias. Al hablar de este recurso, no solo se destaca el ahorro económico, sino también el impulso y respaldo que brinda a las comunidades que cuentan con su acceso.

En ese contexto, se cumplen 10 años desde la primera edición del “Informe del sector gas natural - InfoGas Perú”, presentado por Promigas Perú y Quavii. En vísperas de las próximas elecciones generales, el documento aborda una evolución del sector y los retos del siguiente gobierno.

10 años del “Informe del sector gas natural”

Desde su publicación inicial en 2016, este informe reafirma su propósito de ofrecer información técnica y objetiva sobre el desarrollo del gas natural.

“El informe plantea los desafíos que el Estado deberá enfrentar tanto en lo que resta de la actual gestión, como del siguiente gobierno en temas relevantes para la masificación del gas natural y poder así consolidar los avances que hemos alcanzado hasta el momento”, señala Wilson Chinchilla, Vicepresidente de Distribución de Promigas.

Ante las elecciones cercanas, el documento busca ser un referente nacional para la toma de decisiones en torno al ámbito energético.

“El gas natural está presente en la agenda electoral, pero con una relevancia tentativa. Si bien el sector ha perdido fuerza, los avances en los nuevos proyectos gasíferos podrían otorgarle mayor visibilidad y relevancia”, indica Víctor Albuquerque, socio de Apoyo Consultoría.

Avance del gas natural en el Perú

La llegada del gas natural marcó un punto de transformación para el país. Desde 2010, su crecimiento ha sido sostenido, con cifras que reflejan su consolidación como fuente energética clave y proyecciones positivas a futuro.

“Del 2010 al 2023, el gas natural en el Perú creció un 27%; en 2024, un 2%, y para 2025 se estima un 1.7%, consolidándose como una fuente energética relevante a nivel nacional”, afirma Aquiles Mercado, Vicepresidente Financiero y Administrativo de Promigas.

En este periodo—especialmente desde 2017—Promigas Perú además ha impulsado el desarrollo energético en cinco regiones del norte del país generando un impacto directo en la vida de las personas.

“El compromiso de Promigas se ha materializado en dos concesiones en el norte que abarca las regiones de Cajamarca, Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura. El propósito es claro: brindar servicios seguros, asequibles, innovadores que generen resultados y beneficios positivos y tangibles a todos nuestros clientes”, destaca Miguel Maal, Gerente General de Promigas Perú.

Compromiso de Promigas con las familias peruanas

Actualmente, Promigas Perú suministra gas natural a más de 300 mil familias del norte a través de Quavii en la Concesión Norte y a casi 70 mil hogares en Piura. Este avance también ha impulsado otros sectores: 120 industrias, más de 700 comercios y más de 19 mil vehículos que hoy utilizan gas natural en la región.

“Además, con Brilla—nuestro programa de financiación inclusiva—hoy estamos beneficiando a más de 30 mil hogares en el norte. Hemos alcanzado créditos que suman 23 millones de dólares, donde el 63% son mujeres que cuentan con mejores condiciones de bienestar y progreso”, afirma el gerente general de Promigas Perú.

Impulsar el gas natural no es un esfuerzo aislado; es un motor que fortalece actividades económicas y promueve el progreso de miles de familias peruanas.

