Conoce cómo postular a la FAP en Perú para este 2026 | Andina | Andina

La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (EOFAP) anunció la apertura de su proceso de admisión 2026. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de enero y se ofrecen 150 vacantes, de las cuales 75 corresponden a la especialidad de Pilotaje.

Durante cinco años, los cadetes recibirán formación integral, que incluye alojamiento, alimentación, laboratorios de última generación, vestuario, asistencia médica, asesoría psicológica y más, además de una propina mensual y espacios para entrenamiento deportivo.

¿Qué carreras ofrece la FAP?

La EOFAP ofrece a los aspirantes la posibilidad de especializarse en diversas áreas de la aeronáutica militar. Las carreras disponibles para el proceso de admisión 2026 son:

Pilotaje

Defensa y Operaciones Especiales

Ingeniería de Sistema de Armamento

Ingeniería Aeronáutica

Ingeniería Electrónica.

El mayor FAP Jorge Ames Vásquez, segundo jefe del departamento de admisión de la EOFAP, explicó que los cinco años de instrucción combinan clases teóricas en aulas, talleres y laboratorios de última generación, con entrenamiento físico y preparación en diversas disciplinas deportivas.

Requisitos para postular a la FAP

Los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones:

Ser peruanos de nacimiento o hijos de peruanos

Solteros y sin hijos

Haber culminado la educación secundaria

No registrar antecedentes penales ni judiciales

Estar física y mentalmente aptos

La altura mínima requerida es de 1.68 m para varones y 1.58 m para mujeres, y la máxima de 1.89 m para ambos

La edad permitida va de 15 años a 21 años (con 11 meses, 29 días)

Vacantes y costos del proceso

El costo del proceso de admisión incluye un derecho de inscripción de S/ 389,20, un examen médico en clínica privada por S/637 y una cuota de garantía de S/ 32.200 que cubre los cinco años de formación. Para personal licenciado o en actividad, los montos varían según los años de servicio.

Para personal licenciado (12 meses a 23 meses 29 días), el derecho de inscripción es de S/ 272,44 y la garantía de S/ 22.540. En tanto, el personal de tropa en actividad (12 meses a más), el costo de admisión es de S/ 194,60 y la garantía de S/ 16.100.

Modalidades de ingreso y exoneraciones

El ingreso se realiza principalmente mediante el examen ordinario de admisión. Sin embargo, existen exoneraciones parciales para estudiantes universitarios, de institutos y de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) que cumplan con altos promedios académicos o posiciones destacadas en sus ciclos de estudio. Así, los postulantes que hayan terminado sus cursos del primer ciclo de educación superior, con una nota mayor o igual a 14.00 en su promedio general y que se mantengan realizando estudios en su respectivo centro de educación, podrán ser exonerados del examen de conocimientos, presentando la constancia de estudios correspondiente.

De igual forma, los postulantes que estén cursando estudios en la PRE-EOFAP y logren ubicarse entre los cinco primeros lugares de su ciclo (ya sea regular o intensivo) podrán ser exonerados del examen de conocimientos. Asimismo, los estudiantes de los COAR que hayan obtenido el primer o segundo puesto durante los cinco años de educación secundaria también podrán quedar exonerados de dicho examen.

Las evaluaciones que deben superar los postulantes incluyen examen médico, examen físico, aptitud académica, conocimientos, psicológico, visita domiciliaria, psicofisiológica de veracidad y apreciación general.

