El estreno de 'Fiebre de primavera' en Amazon Prime Video marcó el inicio de una temporada cargada de emociones para los fans de las series coreanas. Bajo la dirección de Park Won-gook, quien estuvo detrás del éxito Cásate con mi esposo, la serie ofrece una mezcla de comedia romántica y relaciones humanas profundas.

A lo largo de sus 12 episodios, que se transmiten entre enero y febrero de 2026, los espectadores descubren cómo Yoon Bom, una profesora inicialmente distante, empieza a reconectar con la vida gracias a la presencia de Sun Jae-gyu. El k-drama mantiene un equilibrio entre el romance y los desafíos personales de sus protagonistas.

Personajes de 'Spring Fever'

La serie presenta personajes bien desarrollados que reflejan distintos matices emocionales. Yoon Bom, interpretada por Lee Joo-bin, es la protagonista que lucha con su pasado y busca recuperar la alegría en un pueblo pequeño. La actriz ha trabajado en títulos como The Tale of Nokdu y Queen of Tears, consolidando su reconocimiento en la industria.

“Yoon Bom es una maestra que, debido a experiencias previas, se volvió retraída y distante de los demás”, señala la sinopsis oficial de Amazon Prime Video.

Seon Jae-gyu, interpretado por Ahn Bo-hyun, es un hombre fuerte y protector, director ejecutivo de JK Power Energy y tutor de su sobrino. Bo-hyun ha participado en producciones como Itaewon Class y Nos vemos en mi 19.ª vida, lo que lo convierte en un rostro familiar para los seguidores del k-drama.

Reparto de 'Spring Fever'

El reparto secundario también aporta profundidad a la trama. Choi Yi-joon, a cargo de Cha Seo-won, es un abogado de élite que compartió una amistad cercana con Seon Jae-gyu, pero cuya relación se deteriora con el tiempo. Cha Seo-won ha destacado en producciones recientes como Unintentional Love Story.

Seon Han-gyeol, interpretado por Jo Joon-young, es el sobrino de Jae-gyu y estudiante de la escuela donde enseña Yoon Bom. Joon-young ha trabajado en Live On y Spirit Fingers, consolidando su trayectoria en dramas juveniles y familiares. Otros actores complementan el elenco, aportando matices a la historia y generando dinámicas románticas y de amistad.

Fechas de estreno de cada capítulo de 'Spring Fever'

La serie consta de 12 episodios programados para estrenarse de la siguiente manera en Amazon Prime Video:

Episodio Fecha de estreno

Episodio 1 Lunes 5 de enero de 2026

Episodio 2 Martes 6 de enero de 2026

Episodio 3 Lunes 12 de enero de 2026

Episodio 4 Martes 13 de enero de 2026

Episodio 5 Lunes 19 de enero de 2026

Episodio 6 Martes 20 de enero de 2026

Episodio 7 Lunes 26 de enero de 2026

Episodio 8 Martes 27 de enero de 2026

Episodio 9 Lunes 2 de febrero de 2026

Episodio 10 Martes 3 de febrero de 2026

Episodio 11 Lunes 9 de febrero de 2026

Episodio 12 (Final) Martes 10 de febrero de 2026

Los horarios aproximados de estreno para América Latina y España son: