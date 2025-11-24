Cierran temporalmente cuatro estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima por presencia de manifestantes
Las rutas regulares A y C están siendo desviadas por la avenida Alfonso Ugarte para garantizar la seguridad de los usuarios, anunció la ATU.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó en sus redes sociales que las estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena permanecen cerradas temporalmente debido a la presencia de manifestantes en el Centro de Lima. Por esta razón, las rutas regulares A y C están siendo desviadas por la avenida Alfonso Ugarte.
Nota en desarrollo...