HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Cierran temporalmente cuatro estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima por presencia de manifestantes

Las rutas regulares A y C están siendo desviadas por la avenida Alfonso Ugarte para garantizar la seguridad de los usuarios, anunció la ATU.

Metropolitano cierra estaciones por protestas
Metropolitano cierra estaciones por protestas

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó en sus redes sociales que las estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena permanecen cerradas temporalmente debido a la presencia de manifestantes en el Centro de Lima. Por esta razón, las rutas regulares A y C están siendo desviadas por la avenida Alfonso Ugarte.

Nota en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Notas relacionadas
ATU anuncia desvíos en el Metropolitano y corredores este 22 y 23 por maratón de los Juegos Bolivarianos

ATU anuncia desvíos en el Metropolitano y corredores este 22 y 23 por maratón de los Juegos Bolivarianos

LEER MÁS
Así avanza la primera etapa del nuevo corredor vial del Metropolitano en Vía Expresa Norte: obra llega al 30%

Así avanza la primera etapa del nuevo corredor vial del Metropolitano en Vía Expresa Norte: obra llega al 30%

LEER MÁS
ATU anuncia reapertura de estaciones del Metropolitano tras cierre temporal por manifestaciones en el Centro de Lima

ATU anuncia reapertura de estaciones del Metropolitano tras cierre temporal por manifestaciones en el Centro de Lima

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

LEER MÁS
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

LEER MÁS
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Sociedad

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025