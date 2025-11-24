La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó en sus redes sociales que las estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena permanecen cerradas temporalmente debido a la presencia de manifestantes en el Centro de Lima. Por esta razón, las rutas regulares A y C están siendo desviadas por la avenida Alfonso Ugarte.

Nota en desarrollo...