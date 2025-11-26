HOYSuscripcion LR Focus

Administrativos del sector Educación reinician huelga indefinida y exigen cumplimiento de bono acordado en Cusco

El dirigente Walter Cartolín, advierte que más de 1.500 trabajadores en la región acatan la medida y denuncia presiones de directores para frenar la protesta.

La paralización implica la suspensión de labores esenciales dentro de las instituciones educativas. Foto: Luis Álvarez, La República
Los trabajadores administrativos del sector Educación retomaron su huelga nacional indefinida. Walter Cartolín, dirigente de Fentase - Cusco, explicó que la paralización responde al incumplimiento del acuerdo firmado con el exministro Morgan Quero, quien se comprometió a pagar un bono extraordinario de S/ 1.560 durante el cuarto trimestre del 2025.

Sin embargo, la nueva gestión del Ministerio de Educación (Minedu) ha informado que no existen los presupuestos para atender la demanda económica, lo que motivó el reinicio de la medida de fuerza, suspendida el pasado 19 de mayo.

TE RECOMENDAMOS

'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Detienen a hombre que intentó pasar 5 kilos de cocaína camuflados en un rollo de lijar en Cusco

lr.pe

Denuncia represalias

Cartolín señaló que la huelga es acatada por más de 60 mil trabajadores a nivel nacional y alrededor de 1.500 en la región Cusco. Indicó que, pese a haber comunicado oficialmente la medida a todas las instancias correspondientes, incluyendo el ministro de Educación, la Gerencia Regional de Educación y los directores de instituciones educativas algunos directores estarían obstaculizando la participación de los trabajadores mediante condicionamientos y represalias.

Trabajadores del sector Educación en Cusco iniciaron una huelga nacional por mejoras condiciones laborales y cumplimento de pactos colectivos. Foto: Luis Álvarez

La paralización implica la suspensión de labores esenciales dentro de las instituciones educativas. Entre los servicios afectados se encuentran la limpieza y mantenimiento de locales, atención a usuarios, trabajo en laboratorios y bibliotecas, así como las labores del sistema Ciaji, fundamentales para la emisión de notas y transferencias de estudiantes en el cierre del año escolar.

Sobre el bono, Cartolín explicó que el Decreto de Urgencia N.º 088 ordena que los saldos de los presupuestos regresen al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero también permite que haga transferencias especiales si así lo decide. Por eso, Fentase espera una decisión política que libere los 78 millones de soles que se necesitan.

PUEDES VER: Cusco: emprendedora denuncia estafa de más de 5 mil soles por compra de pirotécnicos

lr.pe

Quejan a funcionaria

El dirigente agregó que, en Cusco, además de la demanda nacional, están pidiendo que la Gerencia Regional de Educación cumpla con las normas pendientes y que se retire del cargo a la responsable de Recursos Humanos. Asegura que la funcionaria ha obstaculizado trámites del sindicato y que solicitarán al gerente regional y al gobernador que se abra un proceso y se apliquen las sanciones correspondientes.

