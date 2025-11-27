Laura, madre de Valentina, una adolescente de 14 años con leucemia mieloide aguda, solicita apoyo para llevar a su hija a Europa para un trasplante de médula ósea urgente. | composición LR

Laura, madre de Valentina, una adolescente de 14 años con leucemia mieloide aguda, solicita apoyo para llevar a su hija a Europa para un trasplante de médula ósea urgente. | composición LR

Desde los exteriores del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSN), Laura —madre de Valentina, una adolescente de 14 años— pidió apoyo urgente para conseguir un traslado hacia Europa, donde su hija podría acceder a un trasplante de médula ósea que no se realiza en el Perú.

Valentina fue diagnosticada hace apenas dos semanas con leucemia mieloide aguda, considerada la variante más agresiva de este tipo de cáncer. Su condición se complica por el factor de riesgo FLT3, una mutación que acelera la progresión de la enfermedad, y por una condición congénita que ha dificultado el tratamiento.

TE RECOMENDAMOS ¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Actualmente, permanece internada recibiendo quimioterapia continua las 24 horas, además de transfusiones urgentes de plaquetas y sangre para controlar hemorragias, llagas y petequias. Su madre reconoce el “cansancio físico y emocional” de estas jornadas. “En 15 días nuestra vida cambió por completo”, dijo a ATV Noticias.

Sin bancos de médula ósea en el Perú

Según relata la familia, los médicos del hospital les explicaron que en el país no hay bancos de médula ósea. Por ello, recomendaron que, una vez estabilizada, Valentina sea derivada a España o Italia, donde el procedimiento podría ejecutarse con mayor rapidez y efectividad, teniendo en cuenta lo riesgosa que es la operación de trasplante.

Aunque el SIS cubre los gastos actuales, el costo del viaje internacional, el acceso a un hospital europeo y la estadía en el extranjero resultan imposibles de asumir para la madre, quien pidió apoyo para boletos, contactos y asesoría: “No tengo ONGs ni conocidos afuera. Solo quiero saber a dónde ir y cómo empezar”, expresó.

Enfermedad repentina: diagnóstico de cáncer

La familia asegura que todo cambió en apenas mes y medio, cuando la adolescente empezó a presentar fiebres y sangrados. Valentina, quien sueña con ser veterinaria, recibe además manejo de dolor con morfina y acompañamiento del área de asistencia social del hospital. “Mientras ella respire, voy a luchar por su vida. Pero el miedo lo tengo yo”, dijo entre lágrimas.

El número al que quienes deseen ayudar pueden comunicarse: 915 226 949. Laura pide “aunque sea un granito de arena” para no perder tiempo vital mientras busca el país más viable para el procedimiento y una red de apoyo que permita que su hija reciba el trasplante que podría salvarle la vida. “Mi hija es mi luz, mis planes y mis ganas de vivir. Solo pido ayuda para no rendirme”, finalizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.