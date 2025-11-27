Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP) denuncian que el inicio de obras de conservación pone en riesgo su formación y seguridad física. | composición LR

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP) denuncian que el inicio de obras de conservación pone en riesgo su formación y seguridad física. | composición LR

La comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP) ha informado que la Dirección Administrativa autorizó el inicio de un proyecto de conservación en la sede central —incluida la cubierta de los techos del Primer y Segundo Patio, teatinas y balaustres— en plena etapa de evaluaciones finales. La medida tomó por sorpresa a cientos de estudiantes, quienes denuncian afectación a su formación, daños potenciales a sus obras y riesgo a su integridad física.

Los alumnos, especialmente de Educación Artística, aseguran que la decisión fue comunicada de forma repentina y sin coordinación previa. En estos espacios se encuentran obras de gran formato, instalaciones y materiales pesados que no pueden trasladarse sin afectar el desarrollo del cierre académico 2025.

Obras en finales pondrían en peligro a estudiantes

Una integrante del Centro de Estudiantes (CEEUNABAP) señaló el incumplimiento del calendario académico, y explicó que las obras afectan sus piezas finales y la integridad de los alumnos, ya que las zonas transitadas ''no garantizan'' su seguridad. Otra estudiante que solicitó el anonimato por miedo a represalias precisó que se enteraron cuando las obras ya tenían casi una semana de avance: “Nos hemos enterado en la misma práctica del proyecto. Nunca ha habido anticipación, no han llamado a los docentes, a los coordinadores de los programas para poder prevenir esto”.

Comunicado de la Dirección Administrativa del 21 de noviembre. Foto: UNABAP.

Según su testimonio, el deterioro de la infraestructura, su fragilidad y antigüedad han hecho que los trabajos provoquen desprendimientos. “El techo se está desmoronando, se caen pedazos de yeso y madera carcomida. Esto hace que por cualquier movimiento brusco puede que se caiga encima de nuestras cabezas. Además, no hay dónde poner los desmontes, generan una polvareda que maltrata las obras y la salud”.

La directiva habría propuesto reubicar a los estudiantes afectados a otros ambientes. Sin embargo, los alumnos señalan que la institución “ha quedado pequeña” y que no existen espacios disponibles para albergar materiales y obras que requieren estabilidad, soporte y ventilación. “Es casi imposible mover kilos de arcilla, instalaciones o pinturas. Si las sacas de su espacio, ¿dónde más pueden estar? Todo está saturado, no hay espacio”, explicó la misma estudiante. A ello se suma que algunos salones ya funcionan al límite de capacidad debido a la transición institucional y la falta de planificación.

Los alumnos denunciaron la improvisación en las obras. Foto: Cortesía.

Años de tensiones internas en Bellas Artes

Las obras no son el único punto de fricción. La comunidad estudiantil sostiene que la actual gestión, encabezada por la directora general Eva Dalila López Miranda, opera bajo un modelo centralizado y sin transparencia desde que la Ley 31997 —promulgada en 2023— redefinió la figura jurídica de la institución.

La norma, que declara a Bellas Artes como universidad, estableció que debía instalarse una comisión organizadora para su licenciamiento. Sin embargo, a más de un año y medio, dicha comisión no existe. Mientras tanto, según denuncian, se desactivó el estatuto y la asamblea general, concentrando todas las decisiones en el Consejo Ejecutivo presidido por la directora. “Estamos en un limbo legal. Minedu o Sunedu debió resolver esto en tres meses, pero no lo hacen. No hay participación democrática, no hay transparencia y cuando hemos pedido diálogo nos han cerrado las puertas”, afirmó una estudiante.

Las denuncias que rodean a Eva López

La situación se produce en paralelo a cuestionamientos previos a la administración de López Miranda. En 2021, la directora firmó la resolución que le otorgó a ella misma el grado de bachiller, junto con otros docentes, incluido su esposo. Aunque la medida tuvo sustento legal, generó cuestionamientos éticos por posible conflicto de interés.

A ello se suman reclamos por desigualdad en el acceso al grado de bachiller para más de 500 egresados históricos, y denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades administrativas como el uso de un sótano no contemplado en el contrato de alquiler institucional. “Estas medidas evidencian cómo han trabajado todos estos años”, afirma la estudiante. “Pedimos encarecidamente que no se la redesigne”.

La directora general presenta diversas quejas hacia su gestión. Foto: La Mula.

Mesa de diálogo en UNABAP no resuelve el conflicto

Tras un plantón realizado por los alumnos este miércoles 26, la dirección accedió a una reunión luego de dos años sin mesas de diálogo formales. Los estudiantes solicitaron la paralización temporal de las obras hasta el fin del semestre (19 de diciembre), pero aseguran que su pedido fue ignorado. “Nos dijeron que era administrativamente difícil parar las obras y que podían dar una semana. Pero todo sigue igual, e incluso peor”.

Lo que más llamó la atención de los alumnos fue que la oficina del director académico (que está en el área intervenida) sí fue reubicada rápidamente. “Eso también nos pareció muy curioso”, afirmaron. La República se contactó con la UNABAP sobre los cuestionamientos del alumnado, pero al cierre de la nota no obtuvo respuesta.

La comunidad estudiantil exige:

La paralización inmediata de las obras hasta concluir el cierre académico.

La restitución del estatuto y la asamblea general.

Que no se renueve el mandato de la actual directora.

La instalación de canales de diálogo con Minedu y Sunedu para asegurar un proceso de licenciamiento legítimo y transparente.

A través de sus redes sociales, la comunidad de alumnos afirmó que defenderán la educación artística. Foto: Instagram.

