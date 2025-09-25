HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     
Cultural

Las esculturas de Antonio Greison Fossa en el museo San Francisco

Parte de la obra escultórica del maestro, la podemos ver en la exposición El jardín lítico de Greison Fossa en el Museo San Francisco hasta este domingo 28 de septiembre. Muy recomendable.

Antonio Greison Fossa. Foto: ENBA.
Antonio Greison Fossa. Foto: ENBA.

El año pasado, dimos cuenta en La República de la exposición Persistencia. Exposición antológica de Antonio Greison Fossa, la cual se llevó en la sala Tilsa Tsuchiya del Centro Cultural Bellas Artes. No solo para quien escribe, sino también para los que pudieron guiarse por la referida nota, Greison Fossa fue toda una revelación por la personalidad de sus esculturas y una sorpresa porque su nombre no era del todo ubicado, incluso hasta por los entendidos. Varios referentes del arte peruano me llamaron y me preguntaron por este artista cuyas señas nominales exhibían una sonoridad gótica, por decirlo de alguna manera.

Antonio Greison Fossa nació en Lima en 1929 y vivió 70 años. Fue maestro en Bellas Artes durante décadas. Se entiende, entonces, que su labor docente hizo de él un formador de generaciones de artistas. Muchos de ellos lo recuerdan como un hombre dedicado a su trabajo y ajeno a las distracciones de la vida artística. En esa ocasión, el público pudo apreciar 33 piezas trabajadas en piedra reconstituida, yeso y mármol, de mediano y gran formato, que iban de lo conceptual a lo erótico. Todas las esculturas habían sido trabajadas entre los años 70 y 90.

Las esculturas de Greison Fossa parecían estar en movimiento y eso se debía a los efectos que el artista conseguía esculpiendo pliegues (la fuerza del detalle). Debido a su maestría en los pliegues, es que se le llegó a catalogar como representante del neofigurativismo en Perú.

Ayer, jueves 25, me di una vuelta por el Museo San Francisco y las Catacumbas de Lima. Para ser un día de semana, había mucha gente haciendo cola para comprar su entrada. Obviamente, iban a las famosas catacumbas. Me acerqué a la recepción y pregunté por la exposición El jardín lítico de Gresion Fossa, a la que el público puede acceder de manera gratuita hasta este domingo 28 de septiembre.

"Morena". Imagen: Difusión.

"Morena". Imagen: Difusión.

En esta ocasión, el interesado de turno podrá apreciar 20 piezas, en donde vemos esculturas con motivos de la cristiandad, igualmente esculturas con resonancias sociales. Lo erótico no está muy presente (a excepción de “Morena”, ya un clásico de la marca Greison Fossa), imagino por el espacio en el que se exhibe la muestra, y tampoco lo erótico tiene que ser medular para acercarnos a la obra de este tremendo creador que parece hablarnos con su obra.

Piezas como “El campesino”, “El bogador”, “Relieve en negro”, “El cóndor” y “El Cristo”, por citar algunas, nos sacan del estrés y, más allá de la belleza de la piedra esculpida, nos transportan a la realidad que importa, a la reflexión que depara: ¿qué lugar ocupa uno en el mundo? No había mejor espacio para esta exposición que el jardín de este museo. Los otros visitantes, se quedaron igual que yo. No sé si con la misma pregunta, pero movidos sin lugar a dudas.

De regreso al diario, me preguntaba por el futuro de estas esculturas. El jardín lítico de Greison Fossa es una extraordinaria exposición, pero lo extraordinario no quita la modestia que la signa. ¿Qué pasará con esta obra después del próximo domingo? Esta sí es una preocupación que, espero, capte la atención de algún mecenas o de alguna institución cultural. Lo que importa en estos momentos no es la obviedad de la calidad, sino la preservación de la misma, aunque sea de manera ornamental, pero con dignidad. Eso, de momento.

Notas relacionadas
Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

LEER MÁS
Marina García Burgos: “La Amazonía ha sobrevivido a Sendero, ha sobrevivido al caucho, o sea, sabe sobrevivir”

Marina García Burgos: “La Amazonía ha sobrevivido a Sendero, ha sobrevivido al caucho, o sea, sabe sobrevivir”

LEER MÁS
El Queirolo y el jirón Quilca en los tiempos de la dictadura de Fujimori

El Queirolo y el jirón Quilca en los tiempos de la dictadura de Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Herbert Rodríguez: "El arte tiene que buscar el contacto con la gente, no tiene por qué estar en espacios en donde está normalizado que el arte solamente es para una élite"

Herbert Rodríguez: "El arte tiene que buscar el contacto con la gente, no tiene por qué estar en espacios en donde está normalizado que el arte solamente es para una élite"

LEER MÁS
Puno: Hernán Gil y su arte sobre la pandemia del coronavirus

Puno: Hernán Gil y su arte sobre la pandemia del coronavirus

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Cultural

Poder, imagen, política y memoria: “Miguel Aguirre. Volumen I” en el ICPNA de Miraflores

“Ghosts”: Matthew Collett enfrenta la memoria y el trauma en su primera exposición individual

Aplausos de pie: los escenarios se despiden de Hernán Romero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota