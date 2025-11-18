HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

MTC anuncia placas con chips con identificación por radiofrecuencia para motocicletas: conoce cómo funciona y cuándo se comenzarán a emitir

Este sistema implementado por el MTC, que incluye mayor visibilidad y seguridad, permitirá a las autoridades identificar motocicletas y trimotos en tiempo real, garantizando un control más efectivo en las vías del país.

MTC anunció la implementación de chips RFID que incluirá una placa de siete dígitos.
MTC anunció la implementación de chips RFID que incluirá una placa de siete dígitos. | Foto: Andina

El Gobierno activó un proceso de modernización del sistema de identificación de motocicletas. Este contempla un nuevo diseño de placa, un chip de tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) y un cronograma escalonado para reemplazar las matrículas actuales en todo el país. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la medida tiene como objetivo reforzar la supervisión en calles y carreteras ante el crecimiento del parque vehicular menor.

Las nuevas placas incorporarán un chip de tecnología única para motocicletas, lo que permitirá a las autoridades obtener información inmediata sobre la situación de cada unidad. Este proceso de replaqueo se implementará de manera progresiva y alcanzará a más de tres millones de vehículos, entre motocicletas y trimotos.

¿Cuándo se comenzará a emitir las placas con chips?

El MTC confirmó que las placas con el nuevo estándar empezarán a entregarse desde el 17 de diciembre, inicialmente en las motocicletas que se comercialicen a partir de esa fecha. La entidad desarrolla una adecuación nacional para integrar el sistema a los procesos de control policial y fiscalización.

El reemplazo obligatorio de las placas antiguas comenzará en febrero de 2026. Para ello, se aplicará un cronograma organizado según el último dígito de la matrícula vigente, de modo que cada grupo de propietarios acuda en el mes correspondiente. Este proceso se extenderá hasta noviembre de 2031.

¿Cómo funcionan los chips con identificación por radiofrecuencia?

Los chips con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) operan mediante el envío de información a través de ondas de radio entre una etiqueta y un lector. Su función principal es permitir la identificación, el seguimiento o la verificación de objetos, animales e incluso personas, sin requerir contacto directo ni visibilidad entre ambos elementos, a diferencia de los códigos de barras.

El estándar renovado incluye un diseño más grande y visible, con fondo blanco y caracteres de mayor tamaño para facilitar la lectura, incluso en condiciones de poca luz. Además, el sistema alfanumérico será modificado: ahora contará con siete dígitos, lo que permitirá ampliar la capacidad de registro.

El chip RFID será colocado en el faro delantero mediante una lámina transparente. Este dispositivo almacenará el número de placa y el código del motor, y contará con un identificador electrónico único que impedirá falsificaciones o clonaciones.

¿Cuáles son las sanciones que no cumplan con esta medida?

Las motocicletas que no cumplan con el calendario de replaqueo serán sancionadas como si circularan sin placa. Esta infracción contempla la posible retención del vehículo y otras medidas administrativas. Las multas se aplicarán desde octubre de 2026, cuando ya esté en marcha la primera etapa del cambio.

Las autoridades recalcaron que el proceso será obligatorio en todo el país y que las nuevas placas estarán fabricadas con materiales más resistentes y elementos inviolables. Gracias a antenas instaladas en puntos de monitoreo, la Policía Nacional del Perú y la Sutran podrán validar en segundos si una motocicleta cuenta con permiso de circulación, mantiene sanciones vigentes o figura en una alerta policial. Aunque el sistema no registra la velocidad ni las rutas completas, sí permitirá confirmar el paso por zonas específicas para agilizar las intervenciones.

