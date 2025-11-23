El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima proyecta ampliar su capacidad hasta en un millón de pasajeros. | Foto: Composición LR

El Metro de Lima ha dado a conocer las etapas de su plan para ampliar la capacidad de pasajeros de la Línea 1. Según informó la concesionaria, se tiene proyectado atender a más de un millón de pasajeros al día y reducir el tiempo de espera hasta dos minutos entre cada unidad.

Durante su intervención en el 38.º Congreso Anual de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (Alamys), el gerente general de la operadora, José Zárate, destacó que la demanda actual crece un 11% cada año, lo que hace urgente la expansión del servicio para evitar la saturación y reducir los tiempos de espera.

Ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima será en dos fases

La ampliación se desarrollará en dos fases. La primera fase, considerada la “gran obra”, incluye tres etapas. En la primera, se proyecta que el tiempo de espera entre la llegada de unidades de la Línea 1 sea de 2,5 minutos, con una capacidad de más de 800 mil pasajeros diarios, y un plazo de ejecución de aproximadamente 3,5 años.

La segunda etapa busca reducir el tiempo de espera hasta a 2 minutos y alcanzar más de 1 millón de pasajeros, con un plazo de 4,5 años en su ejecución. Posteriormente, se contempla la implementación de un sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC), que mejorará la gestión del tráfico ferroviario.

Mejoras en las puertas y digitalización de tarjetas

El inicio de las fases de ampliación está condicionado a la firma de una adenda al contrato de concesión, un proceso que se encuentra en marcha con ProInversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según precisó José Zarate para Andina. Por su parte, Luis del Carpio, presidente del directorio de ProInversión, anticipó que la firma podría concretarse entre marzo y abril de 2026. Además, el ente regulador Ositrán ha dado su aprobación para continuar con el proyecto inicial de ampliación.

En paralelo, el Metro de Lima planea implementar mejoras en el sistema, como la instalación de puertas en los andenes para aumentar la seguridad y la digitalización del proceso de recarga de tarjetas, eliminando las largas colas en las boleterías. La segunda fase de la ampliación dependerá de la firma de una segunda adenda al contrato, con una inversión estimada de US$ 700 millones, y se espera que reduzca el tiempo de espera entre trenes a 1,5 minutos, permitiendo el transporte de más de 1,2 millones de pasajeros.

