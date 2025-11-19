Infracción M39 en Perú: monto oficial según el MTC y factores que la agravan en tu récord

La infracción M39 está catalogada dentro del grupo de las más severas del Reglamento Nacional de Tránsito. Se aplica cuando un conductor participa en un siniestro que deriva en lesiones de gravedad o en la muerte de una persona, actuando sin respetar las disposiciones de tránsito vigentes. Debido a la naturaleza del hecho, este tipo de registro adquiere un nivel de repercusión elevado dentro del historial del conductor.

Al tratarse de una falta muy grave, la autoridad de transporte mantiene criterios estrictos al momento de asignar las sanciones correspondientes. La normativa determina medidas administrativas que no se limitan al ámbito económico, sino que también impactan directamente en la continuidad del permiso de conducción. Por ello, la M39 es una de las papeletas más sensibles dentro del sistema de infracciones del MTC.

¿Qué establece el Reglamento Nacional de Tránsito sobre la infracción M39?

De acuerdo con la clasificación establecida en el Reglamento Nacional de Tránsito, la M39 se aplica cuando una persona conduce un vehículo y genera un accidente que produce lesiones serias o la muerte de otra persona. La falta se configura cuando se determina que el conductor no cumplió con las normas que regulan el tránsito, ya sea por omisión, negligencia o por no ajustarse a las obligaciones previstas en el reglamento.

Esta conducta se encuentra identificada dentro del grupo de infracciones consideradas de máxima gravedad, lo que implica que su tratamiento administrativo es distinto al de otras faltas. El hecho queda registrado en la base de datos oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), formando parte del récord del conductor. Esta clasificación determina que, más allá del accidente, la falta está vinculada al incumplimiento directo de las normas viales que debieron ser observadas en la conducción.

Sanciones aplicadas por el MTC ante la infracción M39 en casos de accidentes graves

Debido a su calificación como infracción muy grave, la M39 cuenta con un conjunto de sanciones estrictas. La normativa dispone la cancelación definitiva de la licencia de conducir del responsable y, además, establece su inhabilitación permanente para obtener un nuevo documento. Esta medida implica que el conductor pierde de manera irreversible la autorización para conducir vehículos en el territorio nacional.

A diferencia de otras papeletas, la M39 no considera un monto económico fijo como multa pecuniaria. La regulación se centra en medidas administrativas, entre ellas el internamiento del vehículo involucrado y la retención de la licencia al momento de la intervención. El registro de la falta permanece en el historial del conductor, lo que permite identificar la gravedad del hecho en procesos posteriores de verificación o consulta en la plataforma del MTC.

Factores que pueden agravar el registro del conductor frente a la infracción M39

Dentro del análisis de la autoridad, existen elementos que pueden intensificar el impacto de la M39 en el récord del conductor. Entre las situaciones que incrementan el nivel de severidad se encuentran los antecedentes de infracciones graves previas, así como la constatación de que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol o de sustancias prohibidas. La presencia de daños adicionales derivados del accidente también puede influir en la valoración administrativa.

Estos factores no modifican la sanción base —que ya implica la pérdida definitiva de la licencia—, pero sí pueden generar un registro más desfavorable dentro del historial del infractor. Esto puede tener relevancia al momento de futuras verificaciones en el sistema oficial del MTC, donde los conductores pueden revisar la información asociada a sus papeletas y sanciones. El detalle de estos antecedentes queda almacenado como parte del expediente vial de cada persona.