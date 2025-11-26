HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Denuncian que tesorera se robó S/ 9.000 destinados a fiesta de promoción: dijo que estaba en UCI y se fue de viaje

Las madres reportan que la tesorera nunca rindió cuentas y ofreció excusas sobre su salud, pero no ha presentado balances claros sobre los ingresos y gastos de la recaudación para la fiesta de promoción.

Más de veinte madres del colegio Virgen de la Merced en Carquín, Huaura, denuncian a la tesorera Carmen Pérez por apropiarse de casi S/ 9.000 de la fiesta de promoción.
Más de veinte madres del colegio Virgen de la Merced en Carquín, Huaura, denuncian a la tesorera Carmen Pérez por apropiarse de casi S/ 9.000 de la fiesta de promoción. | composición LR

Más de veinte madres de familia del colegio Virgen de la Merced, ubicado en el distrito de Carquín, en Huaura, denunciaron que la tesorera del salón de sexto grado, Carmen Pérez, se habría apropiado de casi S/ 9.000 recaudados para la fiesta de promoción y la compra de diplomas destinados a los estudiantes.

Las madres aseguraron a Latina que la mujer dio varias versiones para justificar su ausencia y la falta de rendición de cuentas. Primero afirmó que su hija estaba internada de emergencia en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en Lima. Luego, cambió la versión indicando que ella misma estaba hospitalizada por una operación en la cabeza.

Denuncian que tesorera nunca dio balances

“Se le citó a todos los padres y a la tesorera para que rindiera el balance. La señora nunca llegó”, relató una madre. “Se comunicó por el grupo que tenemos de padres y dijo que estaba hospitalizada”, agregó. Las denunciantes manifestaron que, durante los meses de recaudación, nunca recibieron balances claros sobre los ingresos ni sobre los gastos supuestamente realizados.

“Siempre decía: ‘Luego les envío por WhatsApp’”, cuestionó otra madre. “Primero era la hija y después ha dicho que ella está internada, que le han operado de la cabeza… Sin embargo, una operada de UCI habla por celular”, reclamaron.

Las familias temen que sus hijos se queden sin fiesta de promoción, prevista para enero, y sin los diplomas de recuerdo por el cierre de la primaria. Por ello, exigen que Carmen Pérez devuelva la totalidad del dinero para no afectar a los menores. Las madres de Carquín esperan que la acusada se presente y rinda cuentas, pues hasta ahora no ha ofrecido ninguna explicación formal ni ha retornado los aportes.

Crecen casos de estafa en colegios

El caso se suma a otras denuncias recientes sobre presuntos desfalcos en promociones escolares. En las últimas semanas, se han reportado situaciones similares en distintos colegios del país, como el caso de una escuela en Los Olivos, donde el encargado del fondo admitió haber usado indebidamente S/25.000.

En otro colegio en el Cercado de Lima, denunciaron que casi S/20.000 destinados al viaje y a la fiesta de promoción de sexto de primaria desaparecieron tras ser entregados a la tesorera del aula, quien retuvo el dinero sin efectuar los pagos de la celebración. Otras promociones en Lima y regiones denunciaron que los responsables de manejar el dinero para actividades dejaron de responder o cambiaron de versión tras ser requeridos para rendir cuentas.

