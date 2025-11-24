HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Cusco: emprendedora denuncia estafa de más de 5 mil soles por compra de pirotécnicos

Comerciante acusa a una empresa virtual de cobrarle un pedido completo y nunca entregarlo. Además, pide que se investigue a supuesta distribuidora, pues tendrían antecedentes por estafa.

Comerciante presentó la denuncia en la comisaria de la zona y acusa a extranjera de estafa. Foto: Luis Álvarez, La República
Comerciante presentó la denuncia en la comisaria de la zona y acusa a extranjera de estafa. Foto: Luis Álvarez, La República

La emprendedora Ana Gloria Mayta, en Cusco, denunció haber sido víctima de una presunta estafa por parte de la empresa virtual Importadora M.A Sac, cuyos administradores, operan mediante grupos de WhatsApp ofreciendo productos de campaña, incluidos pirotécnicos.

La denunciante asegura que depositó S/ 5.394 por un pedido que nunca recibió y que, tras el pago, fue bloqueada por los presuntos responsables. Según relató, contactó a la supuesta vendedora María del Pilar Merino, quien le aseguró contar con permisos de Sucamec y le envió un catálogo y un video generando su boleta.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Aluvión en Cusco arrasa cultivos y activa alerta por retroceso glaciar

lr.pe

El depósito se realizó el 29 de octubre, pero luego de ello la comunicación se cortó. Más tarde, descubrió que Merino tendría más de 20 denuncias por estafa, mientras que otro presunto implicado, Ánggelo Enmanuel Osechas de nacionalidad venezolana, acumulaba otras cuatro.

Mayta presentó su denuncia en la comisaría de San Jerónimo, donde el caso ya está en investigación. También verificó, junto a personal una empresa de envíos que las guías remitidas eran falsas: "solo llegaron dos pequeñas unidades de pirotécnicos y una bolsa de guirnaldas, productos que jamás pedí", refirió la agraviada.

La denunciante pidió que su caso se visibilice para evitar que más comerciantes sigan depositando dinero en estos grupos. “Quiero que esto pare. Siguen operando y siguen estafando”, advirtió.

Notas relacionadas
Cusco: dictan prisión preventiva a policía y comparecencia a coronel PNP investigados por presunto cobro de coima

Cusco: dictan prisión preventiva a policía y comparecencia a coronel PNP investigados por presunto cobro de coima

LEER MÁS
Cusco: madre denuncia que conductor que arrolló a su hija está inubicable y no cumple sentencia

Cusco: madre denuncia que conductor que arrolló a su hija está inubicable y no cumple sentencia

LEER MÁS
Cusco: dictan prisión preventiva a médico investigado por muerte de paciente durante cirugía estética

Cusco: dictan prisión preventiva a médico investigado por muerte de paciente durante cirugía estética

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

LEER MÁS
Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

LEER MÁS
Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

Final del Miss International 2025: ¿cuándo es, a qué hora empieza y qué canal transmite el concurso de belleza desde Japón?

Deudas prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero el proceso no es automático

Sociedad

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

Aluvión en Cusco arrasa cultivos y activa alerta por retroceso glaciar

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

Congreso: proyecto de ley exigirá a influencers tener título profesional si quieren difundir información

RMP sobre Dina Boluarte: “No le darán impedimento de salida, pero sí pensión de S/36.000 hasta que muera”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025