Cusco: emprendedora denuncia estafa de más de 5 mil soles por compra de pirotécnicos

Comerciante presentó la denuncia en la comisaria de la zona y acusa a extranjera de estafa. Foto: Luis Álvarez, La República

La emprendedora Ana Gloria Mayta, en Cusco, denunció haber sido víctima de una presunta estafa por parte de la empresa virtual Importadora M.A Sac, cuyos administradores, operan mediante grupos de WhatsApp ofreciendo productos de campaña, incluidos pirotécnicos.

La denunciante asegura que depositó S/ 5.394 por un pedido que nunca recibió y que, tras el pago, fue bloqueada por los presuntos responsables. Según relató, contactó a la supuesta vendedora María del Pilar Merino, quien le aseguró contar con permisos de Sucamec y le envió un catálogo y un video generando su boleta.

El depósito se realizó el 29 de octubre, pero luego de ello la comunicación se cortó. Más tarde, descubrió que Merino tendría más de 20 denuncias por estafa, mientras que otro presunto implicado, Ánggelo Enmanuel Osechas de nacionalidad venezolana, acumulaba otras cuatro.

Mayta presentó su denuncia en la comisaría de San Jerónimo, donde el caso ya está en investigación. También verificó, junto a personal una empresa de envíos que las guías remitidas eran falsas: "solo llegaron dos pequeñas unidades de pirotécnicos y una bolsa de guirnaldas, productos que jamás pedí", refirió la agraviada.

La denunciante pidió que su caso se visibilice para evitar que más comerciantes sigan depositando dinero en estos grupos. “Quiero que esto pare. Siguen operando y siguen estafando”, advirtió.