HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Mira Las 10 del día con César Romero
EN VIVO | Mira Las 10 del día con César Romero     EN VIVO | Mira Las 10 del día con César Romero     EN VIVO | Mira Las 10 del día con César Romero     
Sociedad

Arequipa: alumnos se salvan de caída de techo en aula prefabricada

Escolares estaban en hora de recreo cuando cedieron segmentos del cielo raso del salón. Padres reclamaron al Gobierno Regional de Arequipa por una nueva infraestructura


Cayeron tres baldosas del cielo raso. Créditos: cortesía.
Cayeron tres baldosas del cielo raso. Créditos: cortesía.

Pudo ser una tragedia. Veintisiete alumnos de una escuela primaria en la ciudad de Arequipa se salvaron de sufrir algún daño tras la caída del techo falso de su aula prefabricada. Al momento del accidente, los escolares estaban en hora de receso.

Puedes ver: Arequipa: triple choque en la Panamericana Sur deja siete heridos

lr.pe

El hecho ocurrió cerca de las 11 a.m. en la institución educativa nacional Mi Divino Niño Jesús, ubicado en el sector de Enace, distrito de Cayma. Era momento del recreo cuando se vinieron abajo tres baldosas del cielo raso. Las piezas cayeron sobre algunas carpetas que a esa hora estaban vacías.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

"¿Qué tal si hubiera caído en hora de clases? Hubiéramos tenido accidentados. Desde hace tiempo estamos pidiendo al Gobierno Regional que nos construyan aulas en nuestro terreno (…), pero nos pasean años tras año", señaló una madre de familia.

Esperan la construcción de local

El local que ocupa la institución educativa está diseñado para el sector de inicial. Con el paso de los años, se levantaron aulas prefabricadas en el segundo piso, para los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Según la directora del plantel, Tomasa Calle, la nueva infraestructura debe construirse en un terreno propio que poseen.

La directora explicó que dicho expediente está en manos del Gobierno Regional de Arequipa desde el 2017, sin embargo luego se desestimó por estar el predio en zona de riesgo. Finalmente este año se consiguió la habilitación urbana, sin embargo, el presupuesto recién podrá verse el año entrante.

Puedes ver: Arequipa: vándalos incendian planetario inconcluso valorizado en casi 2 millones de soles

lr.pe

Vibraciones debilitaron el techo de aulas

Según la inspección del área de Infraestructura de la Ugel Norte, las vigas del aula prefabricada fueron cediendo por las vibraciones de los últimos diez años, como los sismos. No se descarta que las obras en un predio adyacente también hayan generado un movimiento perjudicial.

Se informó además que se inspeccionará la condición de los techos de las otras aulas prefabricadas.

Notas relacionadas
Proyecto del Congreso busca cerrar zoológicos sin garantizar destino adecuado para los animales

Proyecto del Congreso busca cerrar zoológicos sin garantizar destino adecuado para los animales

LEER MÁS
Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?

Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

LEER MÁS
Joven cocinero termina en estado crítico tras ataque a balazos dentro de chifa en San Luis: familiares piden ayuda urgente

Joven cocinero termina en estado crítico tras ataque a balazos dentro de chifa en San Luis: familiares piden ayuda urgente

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

LEER MÁS
Accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y camión en la Panamericana Norte

Accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y camión en la Panamericana Norte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Sociedad

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025