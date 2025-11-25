Arequipa: alumnos se salvan de caída de techo en aula prefabricada

Pudo ser una tragedia. Veintisiete alumnos de una escuela primaria en la ciudad de Arequipa se salvaron de sufrir algún daño tras la caída del techo falso de su aula prefabricada. Al momento del accidente, los escolares estaban en hora de receso.

El hecho ocurrió cerca de las 11 a.m. en la institución educativa nacional Mi Divino Niño Jesús, ubicado en el sector de Enace, distrito de Cayma. Era momento del recreo cuando se vinieron abajo tres baldosas del cielo raso. Las piezas cayeron sobre algunas carpetas que a esa hora estaban vacías.

"¿Qué tal si hubiera caído en hora de clases? Hubiéramos tenido accidentados. Desde hace tiempo estamos pidiendo al Gobierno Regional que nos construyan aulas en nuestro terreno (…), pero nos pasean años tras año", señaló una madre de familia.

Esperan la construcción de local

El local que ocupa la institución educativa está diseñado para el sector de inicial. Con el paso de los años, se levantaron aulas prefabricadas en el segundo piso, para los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Según la directora del plantel, Tomasa Calle, la nueva infraestructura debe construirse en un terreno propio que poseen.

La directora explicó que dicho expediente está en manos del Gobierno Regional de Arequipa desde el 2017, sin embargo luego se desestimó por estar el predio en zona de riesgo. Finalmente este año se consiguió la habilitación urbana, sin embargo, el presupuesto recién podrá verse el año entrante.

Vibraciones debilitaron el techo de aulas

Según la inspección del área de Infraestructura de la Ugel Norte, las vigas del aula prefabricada fueron cediendo por las vibraciones de los últimos diez años, como los sismos. No se descarta que las obras en un predio adyacente también hayan generado un movimiento perjudicial.

Se informó además que se inspeccionará la condición de los techos de las otras aulas prefabricadas.