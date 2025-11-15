Detienen a docente denunciado por presunto abuso sexual a adolescente en Arequipa

El docente es acusado de abusar de una adolescente de 16 años. Foto: Mirelia Quispe/URPI LR

Julio César Puma Alejo (33), es un docente acusado de ultrajar a una menor de edad dentro de su domicilio en el distrito de Alto Selva Alegre, en la región de Arequipa.

Con la cabeza agachada casi hasta el suelo, grilletes en manos y pies, el intervenido salió de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. La denuncia fue presentada en la comisaría de la jurisdicción el último 13 de noviembre.

Incautan material para adultos en casa de docente acusado

La policía señaló que, luego de presentar al acusado ante los medios de comunicación en la DIVINCRI, Puma Alejo fue trasladado al lugar donde ocurrió el presunto abuso en agravio a la menor de 16 años.

Durante las inspecciones encontraron algunos libros de connotación erótica, lo cual es materia de investigación. El investigado es egresado de la carrera de lingüística. Además, fue estudiante de derecho.

La acusación contra el docente

De acuerdo a las investigaciones, el caso de presunto abuso empezó cuando la menor fue abordada por Julio César Puma Alejo en el Parque Huarangal, en Alto Selva Alegre. El detenido se habría ofrecido a ayudar a la adolescente con sus tareas de la academia. Según cuenta la denunciante, habría sido amenazada con un arma blanca y obligada a ir a la casa del profesor.

La policía lo intervino luego de que se presentara la denuncia. Al llegar al lugar, la menor señaló a Julio César Puma Alejo como su agresor y este intentó darse a la fuga, pero los efectivos de la Policía Nacional lograron capturarlo. La fiscalía también tomó conocimiento del caso y realizará las respectivas diligencias.

