José Jerí anunció que el Ejecutivo presentará su propia propuesta sobre la ampliación del proceso de formalización minera, que abarcará un menor tiempo. Foto: composición LR/Presidencia/Sebastián Blanco

El dictamen que busca ampliar el Reinfo quedó pendiente de resolución por parte del Pleno del Congreso. Ante la proximidad del debate en la máxima instancia del Poder Legislativo, el presidente José Jerí se pronunció en contra de extender el registro por dos años más. En su lugar, dijo que "un año le suena razonable" y recalcó que el Poder Ejecutivo comunicará pronto su postura colegiada.

"Estoy en contra de lo aprobado en comisión. Dos años es mucho. Vamos a hacer un planteamiento en los próximos días, seguramente, el día en que se debata en el Pleno. Mandaremos una documentación con nuestra posición para que sea en menos tiempo. Un año me suena razonable, lo cual tiene que ser validado con el premier, que también ha emitido una opinión", declaró al programa "El Valor de la Verdad".

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha tomado una postura institucional. Si bien el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez indicó a Canal N que podrían observar la norma impulsada por la Comisión de Energía y Minas, e incluso, recurrir al Tribunal Constitucional, si es que el Congreso la aprueba por insistencia, no se ha definido el tema en el Consejo de Ministros.

Lo cierto es que diversos legisladores y los mismos integrantes de la Confemin vienen presionando a la Mesa Directiva del Parlamento para que priorice la discusión en el Pleno de una nueva ampliación del Reinfo hasta fines del 2027. No obstante, el debate tendrá que esperar algunos días, ya que está agendado con antelación el dictamen de la Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2026.

Reinfo: Jerí propone ampliación de un año

Durante su entrevista en Panamericana, el presidente José Jerí dejó en claro su desagrado con la propuesta validada por el grupo de trabajo que preside el congresista Víctor Cutipa. Para el mandatario, el texto es muy permisivo con la minería ilegal, cuyos operadores se escudan bajo el manto de impunidad del Reinfo.

Además, no perdió la oportunidad de criticar la disposición del dictamen que permite la reincorporación de los más de 50.000 mineros excluidos del proceso de formalización a mediados de este año. A su juicio, el Estado no puede retroceder en una medida liderada por el Minem que logró sincerar el padrón.

"El Estado ya avanzó excluyendo una cantidad por diferentes variables o situaciones. No podríamos volver hacia atrás. Habrá excepciones que han accionado judicialmente porque son interesados en el proceso, pero si el Estado ya avanzó en este camino, no podríamos volver automáticamente a permitir que todos regresen al sistema", explicó Jerí.

Pese a su reiterado rechazo a una nueva prórroga del Reinfo, el presidente indicó que "hay una realidad que no puede ocultar", puesto que muchas familias dependen de la actividad de la pequeña minería y minería artesanal. En ese sentido, reiteró que su propuesta de autorizar una última extensión del proceso de formalización minera por un plazo menor al que plantea el Congreso, busca generar menos complicaciones al próximo gobierno.

Finalmente, se refirió a los intereses electorales que hay por parte de las fuerzas políticas que buscan ampliar el Reinfo, así como del financiamiento de la minería ilegal a las campañas venideras. Según dijo "los congresistas representan a sectores de la sociedad que no se pueden desconocer", pero, esto excluye la intervención de los mercados ilícitos.