Intenso tráfico en Panamericana Norte: buses varados desde óvalo Tomás Valle con sentido hacia el sur

En horas de esta mañana 21 de noviembre, se reporta intenso tráfico en el kilómetro 12 de la Panamericana Norte, en sentido norte a sur. La congestión vehicular se extiende desde el óvalo Tomás Valle hasta Habich en el distrito de San Martin de Porres, generando una larga cola de vehículos en la zona.

Algunos pasajeros han decidido caminar debido a la fila de buses y vehículos privados. Se recomienda tomar precauciones y estar atentos ante la situación.

Se reporta congestión vehicular en plena hora punta

Los buses de las empresas Etuchisa, Nueva Estrella, la Nueva América, entre otras, que circulan por esta transitada vía, se encuentran varados esta mañana en la Panamericana Norte. En la zona no se observa presencia de policías de tránsito.

Situación del tráfico en San Martín de Porres.

No se observan policías de tránsito en la zona. Foto: Silvana Quiñonez.

