Intenso tráfico en Panamericana Norte: buses varados desde óvalo Tomás Valle con sentido hacia el sur
Se recomienda a los choferes y pasajeros tomar rutas alternas y estar atentos a las actualizaciones sobre la situación del tráfico en San Martín de Porres.
- Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad
- Torre Treca, el megaproyecto de S/490 millones detenido por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados
En horas de esta mañana 21 de noviembre, se reporta intenso tráfico en el kilómetro 12 de la Panamericana Norte, en sentido norte a sur. La congestión vehicular se extiende desde el óvalo Tomás Valle hasta Habich en el distrito de San Martin de Porres, generando una larga cola de vehículos en la zona.
Algunos pasajeros han decidido caminar debido a la fila de buses y vehículos privados. Se recomienda tomar precauciones y estar atentos ante la situación.
TE RECOMENDAMOS
CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026
Se reporta congestión vehicular en plena hora punta
Los buses de las empresas Etuchisa, Nueva Estrella, la Nueva América, entre otras, que circulan por esta transitada vía, se encuentran varados esta mañana en la Panamericana Norte. En la zona no se observa presencia de policías de tránsito.
Situación del tráfico en San Martín de Porres.
No se observan policías de tránsito en la zona. Foto: Silvana Quiñonez.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.