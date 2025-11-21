HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Intenso tráfico en Panamericana Norte: buses varados desde óvalo Tomás Valle con sentido hacia el sur

Se recomienda a los choferes y pasajeros tomar rutas alternas y estar atentos a las actualizaciones sobre la situación del tráfico en San Martín de Porres.

Tráfico en Panamericana Norte. Foto: Silvana Quiñonez/ La República.
Tráfico en Panamericana Norte. Foto: Silvana Quiñonez/ La República.

En horas de esta mañana 21 de noviembre, se reporta intenso tráfico en el kilómetro 12 de la Panamericana Norte, en sentido norte a sur. La congestión vehicular se extiende desde el óvalo Tomás Valle hasta Habich en el distrito de San Martin de Porres, generando una larga cola de vehículos en la zona.

Algunos pasajeros han decidido caminar debido a la fila de buses y vehículos privados. Se recomienda tomar precauciones y estar atentos ante la situación.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

lr.pe

Se reporta congestión vehicular en plena hora punta

Los buses de las empresas Etuchisa, Nueva Estrella, la Nueva América, entre otras, que circulan por esta transitada vía, se encuentran varados esta mañana en la Panamericana Norte. En la zona no se observa presencia de policías de tránsito.

Situación del tráfico en San Martín de Porres.

Situación del tráfico en San Martín de Porres.

No se observan policías de tránsito en la zona. Foto: Silvana Quiñonez.

No se observan policías de tránsito en la zona. Foto: Silvana Quiñonez.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Túnel frente a Megaplaza lleva más de un año sin luz ni mantenimiento: denuncian abandono municipal

Túnel frente a Megaplaza lleva más de un año sin luz ni mantenimiento: denuncian abandono municipal

LEER MÁS
Incendio de vehículo ocasiona cierre de la Vía Evitamiento en el Puente Trompeta: tráfico se encuentra restringido en ambos sentidos

Incendio de vehículo ocasiona cierre de la Vía Evitamiento en el Puente Trompeta: tráfico se encuentra restringido en ambos sentidos

LEER MÁS
Bloquean Panamericana Norte y vías en SJL: transportistas impiden paso de autos y advierten extenderlo 24 horas

Bloquean Panamericana Norte y vías en SJL: transportistas impiden paso de autos y advierten extenderlo 24 horas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

LEER MÁS
Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 21 de noviembre

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 21 de noviembre

LEER MÁS
Mujer es asaltada por delincuentes armados mientras hacía ejercicios frente a su edificio en Miraflores

Mujer es asaltada por delincuentes armados mientras hacía ejercicios frente a su edificio en Miraflores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Sociedad

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025