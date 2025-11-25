Más de 1 millón de hectáreas de bosque evitaron ser deforestadas gracias a certificación

Los bosques de la Amazonía peruana están en constante riesgo de ser deforestadas debido a las economías ilegales. Sin embargo, en regiones como Madre de Dios, Loreto y Ucayali se viene promoviendo la certificación forestal para el manejo forestal sostenible y más oportunidades de exportación para las comunidades locales.

Por ejemplo, en Madre de Dios productores de castaña han hallado una forma de conservar los bosques a través de la certificación forestal que les permite ingresar al mercado extranjero. Según el Forest Stewarship Council (FSC), organización internacional sin fines de lucro que promueve la gestión forestal responsable, las familias castañeras obtuvieron la primera certificación grupal de concesiones de castaña amazónica.

“Con esta certificación se puede garantizar a quien está al otro lado del bosque que lo que se está produciendo de ese bosque viene de fuentes responsables y de fuentes sostenibles, con todo lo que nuestras normas exigen”, explica Alba Solís Vilchez, directora ejecutiva de FSC Perú.

Agrega que esto se traduce en la apertura de mercados, en acceder a los clientes que están buscando este tipo de productos con este tipo de acreditaciones.

“En el caso de determinados productos, va a ser determinante probablemente de poder entrar a mercados como el mercado europeo, donde hay una legislación como el EUDR (Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación), que justamente lo que busca es que todo lo que entre a este mercado no provenga de deforestación, no provenga de degradación o de otras prácticas que son negativas para el bosque”, señala Solís.

Con 73 millones de hectáreas de bosques, casi dos tercios del territorio nacional, el Perú continúa ampliando la certificación forestal sostenible en la Amazonía. Actualmente, el país cuenta con más de 1.02 millones de hectáreas certificadas, 12 certificados de manejo forestal vigentes y 79 certificados de cadena de custodia activos, según el FSC.

Es decir, se ha evitado que más de un millón de hectáreas de bosque sean deforestadas por la tala ilegal, invasiones y pérdidas para otros usos. La certificación del FSC ayuda al Perú ser referente regional del manejo forestal sostenible.

Las comunidades Yine y Shipibo–Konibo también participan en procesos de certificación, integrando su conocimiento ancestral en el manejo sostenible del bosque. A través del acompañamiento técnico de organizaciones aliadas como Tejiendo Sonrisas, Demetra y Cesvi, la certificación se ha convertido en una herramienta que combina conservación con generación de ingresos locales y acceso a mercados internacionales más trazables y responsables.