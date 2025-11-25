HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Más de 1 millón de hectáreas de bosque evitaron ser deforestadas gracias a certificación

Productores de castaña en Madre de Dios han hallado una forma de conservar los bosques a través de la certificación forestal que les permite ingresar al mercado extranjero.

Bosques amazónicos están en constante riesgo por economías ilegales.
Bosques amazónicos están en constante riesgo por economías ilegales. | Difusión | Difusión

Los bosques de la Amazonía peruana están en constante riesgo de ser deforestadas debido a las economías ilegales. Sin embargo, en regiones como Madre de Dios, Loreto y Ucayali se viene promoviendo la certificación forestal para el manejo forestal sostenible y más oportunidades de exportación para las comunidades locales.

Por ejemplo, en Madre de Dios productores de castaña han hallado una forma de conservar los bosques a través de la certificación forestal que les permite ingresar al mercado extranjero. Según el Forest Stewarship Council (FSC), organización internacional sin fines de lucro que promueve la gestión forestal responsable, las familias castañeras obtuvieron la primera certificación grupal de concesiones de castaña amazónica.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

lr.pe

“Con esta certificación se puede garantizar a quien está al otro lado del bosque que lo que se está produciendo de ese bosque viene de fuentes responsables y de fuentes sostenibles, con todo lo que nuestras normas exigen”, explica Alba Solís Vilchez, directora ejecutiva de FSC Perú.

larepublica.pe

Agrega que esto se traduce en la apertura de mercados, en acceder a los clientes que están buscando este tipo de productos con este tipo de acreditaciones.

“En el caso de determinados productos, va a ser determinante probablemente de poder entrar a mercados como el mercado europeo, donde hay una legislación como el EUDR (Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación), que justamente lo que busca es que todo lo que entre a este mercado no provenga de deforestación, no provenga de degradación o de otras prácticas que son negativas para el bosque”, señala Solís.

Con 73 millones de hectáreas de bosques, casi dos tercios del territorio nacional, el Perú continúa ampliando la certificación forestal sostenible en la Amazonía. Actualmente, el país cuenta con más de 1.02 millones de hectáreas certificadas, 12 certificados de manejo forestal vigentes y 79 certificados de cadena de custodia activos, según el FSC.

Es decir, se ha evitado que más de un millón de hectáreas de bosque sean deforestadas por la tala ilegal, invasiones y pérdidas para otros usos. La certificación del FSC ayuda al Perú ser referente regional del manejo forestal sostenible.

Las comunidades Yine y Shipibo–Konibo también participan en procesos de certificación, integrando su conocimiento ancestral en el manejo sostenible del bosque. A través del acompañamiento técnico de organizaciones aliadas como Tejiendo Sonrisas, Demetra y Cesvi, la certificación se ha convertido en una herramienta que combina conservación con generación de ingresos locales y acceso a mercados internacionales más trazables y responsables.

Notas relacionadas
COP30: Perú llega con aumento récord de deforestación y líderes indígenas exigen participación

COP30: Perú llega con aumento récord de deforestación y líderes indígenas exigen participación

LEER MÁS
Madre de Dios: Asesino de defensor ambiental es condenado a 15 años de prisión

Madre de Dios: Asesino de defensor ambiental es condenado a 15 años de prisión

LEER MÁS
Cusco perdió más de 111 mil hectáreas de bosque en los últimos años

Cusco perdió más de 111 mil hectáreas de bosque en los últimos años

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven cocinero termina en estado crítico tras ataque a balazos dentro de chifa en San Luis: familiares piden ayuda urgente

Joven cocinero termina en estado crítico tras ataque a balazos dentro de chifa en San Luis: familiares piden ayuda urgente

LEER MÁS
Hija de obrero postuló a Beca 18 para ayudar a su familia, pero falta de presupuesto pone en riesgo su futuro: "Quiero sacar a mis papás de la pobreza"

Hija de obrero postuló a Beca 18 para ayudar a su familia, pero falta de presupuesto pone en riesgo su futuro: "Quiero sacar a mis papás de la pobreza"

LEER MÁS
Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

LEER MÁS
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sociedad

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025