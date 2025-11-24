Cortes de energía programado para este martes. | Foto: composición LR

Corte de luz en Arequipa. La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) programó cortes de luz escalonados en diferentes zonas de los distritos de la región Arequipa, para este martes 25 de noviembre. La suspensión del suministro eléctrico se deberá a los trabajos de mantenimiento y otras acciones que realizará la mencionada empresa.

"Verifica, si estarás afectado, busca tu número de subestación (SET) en la parte superior de tu recibo", señaló SEAL.

¿Qué distritos se verán afectados en Arequipa?

Provincia de Arequipa: Chiguata y José Luis Bustamante y Rivero

Provincia de La Unión: Alca, Huaynacotas y Puyca

Provincia de Caylloma: Yanque

Provincia de Islay: Mejía

Cortes de luz, martes 25 de noviembre: horarios y zonas

Distritos de Chiguata y José Luis Bustamante y Rivero tienen un corte de luz programado a partir de las 6.00 a. m.

Distritos de Alca, Huaynacotas y Puyca tienen un corte de luz programado a partir de las 7.00 a. m.

Distrito de Yanque, en Caylloma, tienen un corte de luz programado a partir de las 8.00 a. m.

Distrito de Mejía, en Islay, tienen un corte de luz programado a partir de las 7.30 a. m.