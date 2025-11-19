El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria – Flagrancia de Cusco dictó seis meses de prisión preventiva contra el médico Miguel Ángel Rivas Vílchez, investigado por homicidio simple tras la muerte de Judith Loayza Figueroa (49), ocurrida luego de una cirugía estética en la Clínica Paredes.

Sus familiares señalaron que antes, durante y después de la operación del 14 de noviembre se registraron graves irregularidades.

Negligencia y muerte

Según los denunciantes, el médico insistió en realizar la intervención pese a que los exámenes prequirúrgicos mostraban parámetros en rojo. Caroline Figueroa, sobrina de la víctima, afirmó que el cirujano presionó para asegurar los depósitos económicos y que la familia desconocía que Judith sería sometida a un procedimiento invasivo con abdominoplastia, liposucción y lipotransferencia.

Tras la cirugía, Judith fue llevada a una habitación donde apenas podía hablar y se quejaba de dolor. La familia asegura que la trasladaron sin monitor ni equipos básicos de control posoperatorio y que, minutos después, dejó de respirar. A pesar de que pidieron ayuda, no había personal médico ni enfermeras en el piso.

Caroline relató que ella misma inició maniobras de reanimación hasta que llegó una médico de emergencia que, según dijo, tampoco estaba preparada. La situación se agravó porque el carro de reanimación tardó en llegar, la ambulancia demoró y el personal no sabía a qué hospital derivar a la paciente; finalmente, la unidad regresó a la clínica, donde la mujer fue ingresada a la morgue.

Otro punto denunciado es que el cirujano habría abandonado a la paciente durante la emergencia. “El doctor no estuvo presente en las maniobras iniciales y, cuando llegó, se quedó parado sin hacer nada”, aseguró la sobrina. La familia también responsabiliza a la clínica por permitir operaciones en ambientes sin las garantías necesarias y sin personal capacitado.

Finalmente, trascendió que Miguel Ángel Rivas figura como especialista recién desde agosto de 2025, pese a haber realizado cirugías en años previos. Los familiares de Judith exigen el total esclarecimiento del caso y anuncian acciones legales tanto contra el médico como contra la Clínica Paredes.