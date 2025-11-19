HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Sociedad

Cusco: dictan prisión preventiva a médico investigado por muerte de paciente durante cirugía estética

La familia de Judith Loayza (49) denuncia que el médico Miguel Ángel Rivas Vílchez insistió en operar pese a análisis en rojo y que abandonó a la paciente durante la emergencia.


Investigado figura como especialista recién desde 2025, pese a haber realizado cirugías en años previos. Créditos: composición LR/Luis Álvarez.
Investigado figura como especialista recién desde 2025, pese a haber realizado cirugías en años previos. Créditos: composición LR/Luis Álvarez.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria – Flagrancia de Cusco dictó seis meses de prisión preventiva contra el médico Miguel Ángel Rivas Vílchez, investigado por homicidio simple tras la muerte de Judith Loayza Figueroa (49), ocurrida luego de una cirugía estética en la Clínica Paredes.

Sus familiares señalaron que antes, durante y después de la operación del 14 de noviembre se registraron graves irregularidades.

TE RECOMENDAMOS

CRIMINALIDAD AUMENTA Y APROBACIÓN DE JOSÉ JERÍ TAMBIÉN | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Detectan brote de bacteria peligrosa en la UCI del Hospital Antonio Lorena de Cusco

lr.pe

Negligencia y muerte

Según los denunciantes, el médico insistió en realizar la intervención pese a que los exámenes prequirúrgicos mostraban parámetros en rojo. Caroline Figueroa, sobrina de la víctima, afirmó que el cirujano presionó para asegurar los depósitos económicos y que la familia desconocía que Judith sería sometida a un procedimiento invasivo con abdominoplastia, liposucción y lipotransferencia.

Tras la cirugía, Judith fue llevada a una habitación donde apenas podía hablar y se quejaba de dolor. La familia asegura que la trasladaron sin monitor ni equipos básicos de control posoperatorio y que, minutos después, dejó de respirar. A pesar de que pidieron ayuda, no había personal médico ni enfermeras en el piso.

Puedes ver: Cusco: jefa policial implicada en presunto cobro de coimas dentro de Inspectoría de la PNP

lr.pe

Caroline relató que ella misma inició maniobras de reanimación hasta que llegó una médico de emergencia que, según dijo, tampoco estaba preparada. La situación se agravó porque el carro de reanimación tardó en llegar, la ambulancia demoró y el personal no sabía a qué hospital derivar a la paciente; finalmente, la unidad regresó a la clínica, donde la mujer fue ingresada a la morgue.

Otro punto denunciado es que el cirujano habría abandonado a la paciente durante la emergencia. “El doctor no estuvo presente en las maniobras iniciales y, cuando llegó, se quedó parado sin hacer nada”, aseguró la sobrina. La familia también responsabiliza a la clínica por permitir operaciones en ambientes sin las garantías necesarias y sin personal capacitado.

Finalmente, trascendió que Miguel Ángel Rivas figura como especialista recién desde agosto de 2025, pese a haber realizado cirugías en años previos. Los familiares de Judith exigen el total esclarecimiento del caso y anuncian acciones legales tanto contra el médico como contra la Clínica Paredes.

Notas relacionadas
Cusco: jefa policial implicada en presunto cobro de coimas dentro de Inspectoría de la PNP

Cusco: jefa policial implicada en presunto cobro de coimas dentro de Inspectoría de la PNP

LEER MÁS
Policía de Inspectoría se traga parte de una coima para huir de operativo en Cusco

Policía de Inspectoría se traga parte de una coima para huir de operativo en Cusco

LEER MÁS
Arequipa: familias solicitan apoyo para heridos en fatal accidente de bus

Arequipa: familias solicitan apoyo para heridos en fatal accidente de bus

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

LEER MÁS
Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

LEER MÁS
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Tesorero responde tras ser acusado de llevarse S/25.000 destinado a fiesta de promoción en Los Olivos: “Tuve un tema familiar fuerte”

Tesorero responde tras ser acusado de llevarse S/25.000 destinado a fiesta de promoción en Los Olivos: “Tuve un tema familiar fuerte”

LEER MÁS
Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad

Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad

LEER MÁS
Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025