La ejecución de la Vía Expresa Norte alcanza un 30% de avance en su primera fase, comprendida entre las avenidas José Granda y Angélica Gamarra, en San Martín de Porres. Según Emape, entidad de la Municipalidad de Lima que impulsa la obra, en diciembre comenzará la pavimentación del tramo que conecta Germán Aguirre con Tomás Valle, zona donde actualmente se realizan labores de remoción de tierra.

En el tramo entre Tomás Valle y Angélica Gamarra, las pistas están cerca de completarse. Al mismo tiempo, en la avenida Universitaria se trabaja en la berma central, espacio destinado al paso de los buses del Metropolitano de Lima, donde se habilitarán 15 estaciones nuevas en una etapa posterior.

Avanza rediseño de tramo vial y traslado de árboles por obras en la Vía Expresa Norte

Emape informó que se ha replanteado la sección vial del tramo comprendido entre las avenidas José Granda y Germán Aguirre, donde se mantendrá el ancho de tres metros por carril ya establecido en la calzada. Asimismo, se conservará la ciclovía existente y no se contempla la expropiación de los lotes ubicados en los alrededores del proyecto. En paralelo, el traslado de más de 2.000 árboles desde la avenida Universitaria hasta el cruce con la Panamericana Norte registra un avance del 70 % en su primera etapa, con el objetivo de proteger el ecosistema urbano y preservar las áreas verdes de la zona.

La Vía Expresa Norte tendrá una extensión de ocho kilómetros sobre la avenida Universitaria, desde la avenida José Granda, en San Martín de Porres, hasta la avenida Metropolitana, en Comas. Además del corredor vial exclusivo para los buses del Metropolitano, el proyecto contempla la construcción de cuatro viaductos en los cruces con las avenidas José Granda, Tomás Valle, Carlos Izaguirre y Naranjal. Con estas obras, se busca mejorar la conectividad entre los distritos de Comas, Los Olivos, Independencia y San Martín de Porres, y agilizar el tránsito vehicular en Lima norte.