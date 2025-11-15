Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

Reniec aclara que a partir de cierta edad en Perú ya no es necesario llevar foto impresa para tramitar el DNI. | Foto: Composición LR/Reniec.

Realizar el trámite del DNI en las oficinas del Reniec es fundamental, especialmente cuando se requiere actualizar o corregir datos personales. Uno de los aspectos que más interés genera entre los ciudadanos es la fotografía del documento.

En el pasado, los peruanos debían llevar una foto tamaño pasaporte con fondo blanco para poder obtener o renovar su DNI. Sin embargo, el Reniec ha informado que, a partir de determinada edad, ya no es necesario que los usuarios presenten una fotografía física, pues esta es tomada directamente en la oficina durante el proceso.

Reniec aclara que a partir de esta edad no es necesario llevar la fotografía en físico

Mediante una reciente publicación en Facebook, el Reniec informó que, desde los 7 años de edad, los ciudadanos ya no deben llevar una fotografía física para realizar trámites del DNI, ya que esta es tomada directamente en las oficinas de la institución.

Además, el organismo recordó algunas recomendaciones importantes para la captura de la imagen: evitar el uso de polos blancos, no llevar lentes, mantener las orejas descubiertas y no usar prendas que cubran la cabeza, salvo por motivos de salud o religiosos.

¿Cuál es el precio del DNI en Perú, según Reniec?

El Reniec informó que el DNI electrónico 3.0 tiene un costo regular de S/ 41.00 para ciudadanos adultos; sin embargo, debido a una campaña vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, las personas mayores de 17 años pueden obtenerlo a un precio reducido de S/ 30.00. Asimismo, la entidad anunció que ya no se emitirá el tradicional DNI azul, esos documentos tendrán validación hasta la fecha que indique su caducidad.

¿Qué función cumple el Reniec en Perú?

El Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) cumple varias funciones esenciales en el Perú. Entre las más importantes destacan: