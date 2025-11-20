ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

A pocos meses de las elecciones generales de 2026 en Perú, programadas para el 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha lanzado una convocatoria laboral para cubrir 68 vacantes en la ciudad de Lima.

Esta oferta está dirigida a estudiantes técnicos y universitarios, así como a egresados, bachilleres y titulados de diversas carreras, quienes podrán postular bajo la modalidad de locación de servicios. Las remuneraciones para los puestos disponibles oscilan entre S/ 1.800 y S/ 2.000.

Número de vacantes disponibles

Entre las posiciones ofertadas se encuentran el cargo de auxiliar técnico de punto de transmisión en la ODPE Huaura, que ofrece 34 vacantes y requiere un ciclo aprobado de estudios, y el puesto de responsable de local de votación (paletizador), también con 34 vacantes, que demanda un título universitario, bachillerato o formación técnica.

Puestos disponibles y remuneración salarial

La oferta laboral de la ONPE cuenta con los siguientes puestos disponibles:

Auxiliar Técnico de Punto de Transmisión - ODPE Huaura

Número de vacantes: 34

Requisitos: Estudiante técnico o universitario con mínimo un ciclo aprobado.

Remuneración: S/ 2.000

Tipo de contrato: locación de servicios.

Lugar: Lima

Responsable de local de votación (paletizador) - ODPE Huaura

Número de vacantes: 34

Requisitos: Título universitario, bachiller, título técnico o egresado técnico.

Remuneración: S/ 1.800

Tipo de contrato: locación de servicios

Lugar: Lima

¿Cómo postular?

Los interesados en participar en esta convocatoria podrán enviar sus postulaciones hasta el 18 de noviembre de 2025, desde las 10:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., o hasta que se completen las vacantes. Para postular, deberán acceder al siguiente ENLACE, completar el registro y adjuntar una copia del DNI junto con el curriculum vitae documentado.

Cabe resaltar que la contratación será inmediata y se extenderá hasta el 2 de diciembre de 2025, con pagos basados en los días trabajados, por lo que se requiere disponibilidad inmediata en los distritos asignados a la ODPE Huaura.

