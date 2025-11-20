ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

ONPE pondrá a disposición de la población link para elegir lugar de votación. Foto: composición LR

ONPE pondrá a disposición de la población link para elegir lugar de votación. Foto: composición LR

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará un enlace en su portal web oficial para que los peruanos puedan seleccionar hasta tres opciones de local de votación de cara a las Elecciones Generales 2026, que se llevarán a cabo el domingo 12 de abril de 2026.

Esta iniciativa, denominada "Elige tu Local de Votación (ETLV)", tiene como objetivo principal facilitar el sufragio al ciudadano, permitiéndole votar en un centro de votación cercano a su domicilio, reduciendo así las distancias y los tiempos de traslado durante la jornada electoral.

Según fuentes de la ONPE, la plataforma está diseñada para que la Oficina tome en cuenta las preferencias del elector al momento de la designación final, fomentando una participación más cómoda y ordenada.

¿Cuándo se habilitará el link 'Elige Tu Local de Votación'?

Información oficial de la misma ONPE indicó que el link estará habilitado desde el domingo 23 de noviembre al 14 de diciembre del 2025.

Pasos para elegir tu local de votación

Para realizar la selección de tu local de votación, deberás seguir estos sencillos pasos a través de la plataforma web habilitada por la ONPE:

Acceso al portal: Ingrese a la sección "Elige tu Local de Votación" dentro del portal oficial de las Elecciones Generales 2026. Identificación: Deberá ingresar tu Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y otros datos de verificación que el sistema solicite para validar tu identidad. Selección de opciones: La plataforma mostrará una lista de locales de votación disponibles en tu jurisdicción. Tendrás la posibilidad de seleccionar hasta tres opciones de tu preferencia. Confirmación: Una vez seleccionadas tus opciones, deberás confirmar el registro en el sistema.

Se recomienda a los electores verificar que su dirección de domicilio en el DNI se encuentre actualizada, ya que el sistema priorizará la oferta de locales cercanos a este registro. El Reniec ya cerró el Padrón Electoral con corte a la fecha límite, pero una correcta actualización del DNI asegura la adecuada ubicación electoral.

La ONPE hace un llamado a la ciudadanía a aprovechar esta herramienta digital para contribuir a un proceso electoral más eficiente y participativo. Para cualquier consulta, los ciudadanos pueden comunicarse a los canales de atención de la ONPE.