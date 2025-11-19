HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Docentes alertan crisis en las universidades tras recorte presupuestal de S/ 288 millones en educación

Frente a este panorama, un gremio de docentes organizó protestas en Lima, exigiendo la restitución de recursos esenciales para garantizar la calidad educativa.

Recorte presupuestal en universidades públicas. Foto: composición LR
Recorte presupuestal en universidades públicas. Foto: composición LR | composición LR

La tensión en el sistema universitario público del Perú se intensifica luego de que el Poder Ejecutivo dispusiera una reducción de S/ 288 millones en los recursos ordinarios asignados para el sector en 2026. Rectores, docentes y estudiantes han advertido que este ajuste profundiza desigualdades estructurales, limita servicios esenciales y coloca en riesgo la gobernabilidad universitaria. Frente a este escenario, los gremios docentes, representada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (CONFENDUP), emprendieron una serie de protestas en Lima.

El gremio encabezó un plantón frente al Ministerio de Educación (Minedu), el pasado martes 18 de noviembre para exigir que el Gobierno de José Jerí replantee el recorte y restituya los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades nacionales. La organización afirmó que la decisión presupuestal afecta directamente tanto a la calidad educativa como a los derechos laborales de miles de profesores en todo el país.

PUEDES VER: Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

lr.pe

Docentes agotan el diálogo y formalizan inicio de huelga nacional

En un pronunciamiento difundido esta semana, CONFENDUP anunció que este reclamo se debe al incumplimiento de compromisos previamente asumidos por el Ejecutivo, así como a un incremento salarial que consideran insuficiente frente a la carga académica y las responsabilidades docentes. La confederación sostiene que ha recurrido a todas las vías de diálogo antes de adoptar esta medida extrema.

Entre los principales puntos de su plataforma de lucha, los docentes exigen una homologación progresiva de remuneraciones, con un aumento base de S/ 2000 para todas las categorías, y el cumplimiento del artículo 96 de la Ley Universitaria, que establece la equiparación salarial con los magistrados del Poder Judicial. Para CONFENDUP, este mandato legal es un derecho irrenunciable y de obligatorio cumplimiento para el Estado.

Asimismo, demandan la creación de un régimen de pensión justa y digna, la implementación de procesos transparentes para ascensos y cambios de régimen laboral, además del respeto a la estabilidad de los profesores incorporados bajo la Ley 23733. Otro pedido central es la derogatoria del Decreto de Urgencia 008-2025, al que señalan como una norma que vulnera la autonomía universitaria garantizada por la Constitución.

Servicios básicos y derechos laborales en riesgo frente al recorte

Los docentes también alertan que la reducción presupuestal afectará servicios esenciales para los estudiantes, como comedores, bibliotecas, laboratorios, movilidad, internet, infraestructura y tutorías. Además, comprometería el financiamiento de remuneraciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), pactos colectivos y otros beneficios laborales.

El impacto del ajuste ya se siente en instituciones como la Universidad Nacional Agraria La Molina, que informó que el recorte representa una caída del 10% en su presupuesto institucional. Según la casa de estudios, esta disminución comprometería su capacidad para cumplir con estándares de calidad exigidos por la Sunedu, especialmente en investigación y equipamiento técnico. Rectores de diversas universidades coinciden en que, con los fondos actuales, ya existen dificultades para sostener programas de mantenimiento, deportes, movilidad estudiantil y proyectos de investigación; con menos recursos, la situación sería insostenible.

PUEDES VER: Universidades públicas advierten que recorte de S/288 millones al presupuesto del sector afectará cumplimiento de estándares de Sunedu

lr.pe

Movilizaciones continúan mientras docentes piden resultados concretos

Durante el plantón en el Minedu, delegaciones docentes de diversas regiones permanecieron a la espera de la instalación de una mesa técnica que permita revisar los montos destinados al sector. “Esta tarde se han quedado los docentes universitarios, las delegaciones nacionales que están en el ministerio para aperturar una mesa de trabajo, una mesa técnica para ver los montos que van a tomarse en consideración para resolver esta problemática de las universidades”, indicó Marina Salazar Cahuana, integrante del Comité de Lucha de CONFENDUP.

La dirigente agregó que los docentes esperan avances concretos: “En la mañana han sido recibidos por el ministro de Educación y esperemos que hoy tengamos humo blanco; de lo contrario, la docencia está dispuesta a continuar y radicalizar su lucha. Si esto queda entre las paredes del ministerio y la movilización de docentes, no pasa nada”.

Convocan a Gran Marcha en Lima

Como parte del plan de lucha, la confederación convocó a toda la comunidad universitaria a participar en la Gran Marcha de las Universidades Nacionales, programada para los días 18, 19 y 20 de noviembre en Lima. El objetivo es exigir la defensa de la universidad pública, el respeto a los derechos docentes y una mayor asignación de recursos públicos para el sistema universitario.

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Universidades públicas advierten que recorte de S/288 millones al presupuesto del sector afectará cumplimiento de estándares de Sunedu

Alumno de la UNI explica por qué es imposible plagiar un examen: “Ese ejercicio no lo encuentro en ningún lado”

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Asesinan a hombre en la avenida Grau en el Centro de Lima: intentó huir al ser interceptado en su vehículo

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

Padre de familia queda en UCI tras ser atropellado por llanta de tráiler que se desprendió en Ayacucho: familia pide traslado

Transportistas se pronuncian tras anuncio de paro por nuevos ataques a choferes: “Las rutas están tomadas por la extorsión"

