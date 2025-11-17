La Corte de Sullana destaca avances en gestión, acceso a la justicia y lucha contra la corrupción
Corte de Sullana indica sus principales avances durante este periodo.
Informativo Judicial
Corte de Sullana informa:
- La Corte obtuvo el reconocimiento nacional de Buena Práctica en Gestión Pública 2025 por su programa “Sirviendo a mi Comunidad”.
- La Justicia Itinerante acercó atención legal y servicios públicos a cientos de vecinos en Querecotillo.
- Culminaron las entrevistas del concurso 728 para cubrir 28 plazas en órganos jurisdiccionales.
- Se dictaron prisiones preventivas por tentativa de robo y por presunto cohecho a un comisario y dos policías.
- Más de 400 sentenciados participaron en labores comunitarias que recuperan espacios públicos.
📍 Próxima jornada de Justicia Itinerante: Jililí, Ayabaca.
