Judicialidad

La Corte de Sullana destaca avances en gestión, acceso a la justicia y lucha contra la corrupción

Corte de Sullana indica sus principales avances durante este periodo.

Informativo Judicial
Informativo Judicial

Corte de Sullana informa:

  • La Corte obtuvo el reconocimiento nacional de Buena Práctica en Gestión Pública 2025 por su programa “Sirviendo a mi Comunidad”.
  • La Justicia Itinerante acercó atención legal y servicios públicos a cientos de vecinos en Querecotillo.
  • Culminaron las entrevistas del concurso 728 para cubrir 28 plazas en órganos jurisdiccionales.
  • Se dictaron prisiones preventivas por tentativa de robo y por presunto cohecho a un comisario y dos policías.
  • Más de 400 sentenciados participaron en labores comunitarias que recuperan espacios públicos.

📍 Próxima jornada de Justicia Itinerante: Jililí, Ayabaca.

CorteDeSullana #JusticiaItinerante #GestiónPública #AccesoALaJusticia #LuchaContraLaCorrupción #PoderJudicial #ContenidoPatrocinado

