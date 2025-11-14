HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Iquitos: vecinos denuncian que plazuela está sumida en el abandono, en medio de la inseguridad y la falta de agua

La falta de mantenimiento ha deteriorado el espacio público que era ideal para contemplar el río Itaya. Residentes denuncian que lugar se ha convertido en un foco de la delincuencia.


Espacio público fue construido en 1978. Foto: Yazmín Araujo - La República.
La plazuela Morey, fundada en 1978 y considerada uno de los espacios más concurridos de Iquitos en los años 80 —desde donde se podía observar el río Itaya—, hoy permanece en total abandono.

Vecinos de la cuadra 1 de la calle San Martín realizaron una protesta durante las primeras horas de la mañana para exigir a la Municipalidad Provincial de Maynas una intervención urgente que permita recuperar el espacio público y frenar la inseguridad, la cual que se ha incrementado en los últimos años.

Los ciudadanos denunciaron que, ante la falta de vigilancia, personas de mal vivir utilizan la plazuela como punto de venta de drogas y para cometer robos, especialmente durante la noche y la madrugada. Durante el día, el lugar se convierte en un paradero informal de mototaxistas.

Plaza en abandono

Esta situación ha agravado la crisis en el orden y la convivencia vecinal. A ello se suma la falta de limpieza y el deterioro de la infraestructura, que no recibe mantenimiento desde hace diez años.

Gregorio Rodríguez Magariño, de 96 años, quien en su juventud fue presidente de la junta vecinal y es uno de los moradores más antiguos del lugar, declaró a La República que la última remodelación ocurrió hace una década y, desde entonces, las gestiones municipales la han dejado en el olvido.

“He vivido casi medio siglo aquí. Las gestiones han pasado durante los años y no ha habido mejoras; aquí sufrimos todos”, denunció Rodríguez Magariño.

Sin agua potable

Otro problema que afecta a las familias de la cuadra 1 de la calle San Martín es la falta de acceso al agua potable. Los vecinos señalaron que solo reciben una hora de servicio al día.

Ante la escasez, deben organizarse por familia para juntar dinero y comprar cinco galones de agua a 15 soles, situación que dificulta incluso el mantenimiento básico de la plazuela.

Los manifestantes solicitaron a las autoridades locales que prioricen la instalación de un servicio básico de agua, la limpieza permanente, mayor seguridad y un proyecto de recuperación integral del espacio público.

