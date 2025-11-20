HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Confirman nuevo día no laborable este 21 de noviembre: ¿qué se celebra y quiénes disfrutarán de un merecido descanso en 2025?

El viernes 21 de noviembre será un día no laborable en una cálida región del Perú, esto debido a la conmemoración de sus 193 años de creación política. En esta fecha los trabajadores podrán descansar.

El 21 de noviembre ha sido declarado día no laborable en la región Amazonas.
El 21 de noviembre ha sido declarado día no laborable en la región Amazonas. | Foto: Composición LR/Andina.

Aunque noviembre cuenta con un solo feriado nacional, diversas regiones del Perú aplican días no laborables adicionales. En ese contexto, el viernes 21 de noviembre será una fecha de descanso en una región específica del país, otorgando a sus trabajadores una pausa en medio de la rutina diaria. Esta disposición busca brindar un respiro y contribuir al bienestar laboral de la población beneficiada.

Es importante revisar las disposiciones legales y el calendario oficial emitido por el Gobierno. Asimismo, los días no laborables y feriados son muy esperados por los trabajadores a nivel nacional.

¿El 25 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? Conoce qué dice la norma en El Peruano y si los trabajadores podrán descansar

lr.pe

El 21 de noviembre es día no laborable en Amazonas: ¿qué se conmemora?

De acuerdo con el Decreto Regional N.º 03-2025-GR.AMAZONAS/GR, el viernes 21 de noviembre de 2025 ha sido declarado día no laborable en la región Amazonas. Esta medida se establece en el marco de las celebraciones por el 23.º aniversario de la creación del Gobierno Regional de Amazonas y los 193 años de la creación política del departamento, fechas que tienen un importante significado histórico para sus habitantes.

¿Quiénes podrán descansar el 21 de noviembre, día no laborable en Amazonas?

El 21 de noviembre, declarado día no laborable en Amazonas, según el Decreto Regional N.º 03-2025-GR.AMAZONAS/GR, esta fecha aplicará para las entidades públicas y privadas del ámbito regional. Por lo que, los trabajadores bajo ambos regímenes podrán disfrutar de un día libre.

¿Qué otra región peruana tendrá día no laborable en noviembre de 2025?

Además de Amazonas, la provincia de Moquegua disfrutará de un día no laborable que aplicará el 25 de noviembre, esta disposición se sustenta en el Decreto Supremo N.º 093-85-PCM, el cual celebra los °484 aniversario de fundación española de Moquegua. Asimismo, permite que los trabajadores del sector público pueden tener ese día de descanso.

¿Cuáles son los próximos días feriados en Perú 2025?

De acuerdo con el calendario oficial, los feriados nacionales que restan en 2025 en Perú son: el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), el 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho) y el 25 de diciembre (Navidad). 

