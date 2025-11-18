HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Renovar el DNI después de los 60 años? Esto dice Reniec sobre el beneficio que reciben los adultos mayores en Perú

La renovación DNI es esencial para mantener los datos actualizados, aunque puede ser complicada para las personas mayores. Por ello, Reniec ofrece un beneficio para simplificar este proceso a nivel nacional.

¿Los adultos mayores en Perú deben renovar el DNI? Reniec les brinda un beneficio en su documento.
¿Los adultos mayores en Perú deben renovar el DNI? Reniec les brinda un beneficio en su documento. | Foto: Composición LR/IA.

La actualización del DNI es crucial para mantener los datos personales vigentes. Sin embargo, este proceso puede resultar confuso o complicado para las personas mayores, incluso con las facilidades tecnológicas disponibles, ya que a menudo les resulta desconocido o ajeno.

Consciente de esta dificultad, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Perú ofrece un importante beneficio a los adultos mayores de 60 años. Esta medida busca simplificar el trámite y evitar el traslado de los ciudadanos, haciendo el proceso más accesible.

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Renovación del DNI para adultos mayores: ¿qué beneficio otorga el Reniec?

Los ciudadanos deben tener en cuenta que, a partir de los 60 años, los peruanos gozan de un beneficio especial al renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI): el documento llevará la inscripción "No caduca". Para ello, una vez que el DNI sea renovado a partir de esta edad, ya no será necesario preocuparse por futuras renovaciones.

Esta disposición está diseñada específicamente para facilitar los trámites a los adultos mayores, logrando así que acudan a las oficinas del Reniec, reducir los costos por el concepto de renovación y se garantiza que los adultos mayores siempre cuenten con el DNI vigente.

Si el DNI no está actualizado: ¿qué trámites no se podrá realizar?

Tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido limita el ejercicio de diversos trámites y derechos fundamentales. Si tu DNI ha caducado, estarás impedido de realizar gestiones importantes, tales como:

  • Procedimientos ante la Sunarp.
  • Acceso a herencias.
  • Gestiones notariales.
  • Trámites en juzgados de familia.
  • Formalizar un matrimonio o divorcio.
  • Adquisición de propiedades o vehículos.

Reniec anuncia que no dará DNI azul: ¿cuál es el costo del nuevo DNI electrónico?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha oficializado la descontinuación del tradicional DNI azul, y en su lugar, solo emitirá el moderno DNI electrónico (DNIe). Para fomentar la adopción de este documento moderno, el Reniec ha implementado una reducción temporal de su costo hasta el 31 de diciembre de 2025. Gracias a esta medida, quienes tramiten la emisión del DNIe por primera vez solo pagarán S/ 30.00, lo que representa un ahorro significativo respecto a su precio regular de S/ 41.00.

