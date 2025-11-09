HOYSuscripcion LR Focus

Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho
Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     
Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el lunes 10 de noviembre

Los ciudadanos pueden informar sobre cualquier problema relacionado con el suministro de agua llamando al número telefónico 317-8000. Además, tienen la opción de acceder a la página web de Sedapal.

Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este lunes 10 de noviembre.
Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este lunes 10 de noviembre.

Este 10 de noviembre, Sedapal realizará un corte de agua programado que afectará varios distritos de Lima. Esta interrupción en el suministro de agua es parte de las obras de mantenimiento de la empresa, que buscan garantizar la calidad del servicio. Los residentes de estas zonas deberán tomar precauciones para enfrentar la falta de agua durante el tiempo que dure el corte.

A pesar de que la suspensión del suministro de agua será temporal, se prevé que su duración se extienda por varias horas. En este sentido, Sedapal instó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias y a consultar sus canales oficiales para recibir información actualizada sobre los horarios y las áreas impactadas.

PUEDES VER: Hoy corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios por distrito este sábado 8 de noviembre vía Sedapal

lr.pe

¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Lima este 10 de noviembre?

Santiago de Surco

  • Zona: Asoc, El Sol de Monterrico, Conjunto Resid. Los Álamos, Urb. Los Álamos de Monterrico, Urb. Los Álamos de Monterrico 6ta y 7ma etapa, Urb. Los Álamos.
  • Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Santiago de Surco

  • Zona: Cuadrante: Urb. Los Álamos II, Urb. Los Álamos III Urb. El Eucalipto, Urb. Las Lagunas, Urb. El Mirador, Coop. Ingenieros Santa Teresa, Coop. Santa Teresa, Urb. Huertos de San Antonio, Urb. San Jorge, Urb. Valle Escondido.
  • Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Puente Piedra

  • Zona: P. J. Laderas de Chillón 1ra explanada.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

