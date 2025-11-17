SEAL anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas y horarios afectados hasta el 21 de noviembre?

El corte de luz programado desde este martes 18 al viernes 21 de noviembre en Arequipa fue informado por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL). La medida se concretará en más de 5 distritos de la región. La suspensión del servicio de electricidad responde a los trabajos de mantenimiento, cambio de transformador y diversas acciones que realizará dicha compañía.

En esta nota de La República, te compartimos los horarios y las zonas en las que habrá corte de luz esta semana.

TE RECOMENDAMOS LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Corte de luz en Arequipa: ¿qué zonas se verán afectadas?

Provincia de Arequipa : distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Sachaca, Miraflores y Socabaya.

: distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Sachaca, Miraflores y Socabaya. Provincia de Islay: distrito de Mollendo.

Cortes de luz, martes 18 de noviembre: horarios y zonas

El distrito de Socabaya y José Luis Bustamante y Rivero, en la provincia de Arequipa tienen corte de luz programado para el día martes 18 de noviembre desde las 7.30 a. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL

Cortes de luz, miércoles 19 de noviembre: horarios y zonas

El distrito de Cerro Colorado, en la provincia de Arequipa tienen corte de luz programado para el día miércoles 19 de noviembre desde las 12.30 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL

Cortes de luz, viernes 21 de noviembre: horarios y zonas

El distrito de Miraflores, en la provincia de Arequipa, y Mollendo, en Islay, tienen corte de luz programado para el día viernes 21 de noviembre.

Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL