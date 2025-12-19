Más de 500 enfermeras del Comando de Salud del Ejército del Perú denunciaron descuentos arbitrarios en sus salarios tras una huelga. El sindicato SINEEP advierte que los recortes afectan sus economías. | Composición LR

Más de 500 enfermeras del Comando de Salud del Ejército del Perú (COSALE) denunciaron la aplicación de descuentos remunerativos que califican de arbitrarios y represivos, tras haber participado en una huelga realizada entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Según el Sindicato Nacional de Enfermeras del Ejército del Perú (SINEEP), los recortes se vienen ejecutando en plena campaña navideña y se aplicarían de manera progresiva en cuotas, afectando gravemente la economía de las trabajadoras y de sus familias.

La Lic. Luz Mery Armas Camposano, secretaria de Defensa del SINEEP, señaló a La República: “Se ha procedido a realizar descuentos remunerativos de manera abrupta, incluso a colegas que no participaron en la huelga por encontrarse con descanso médico. Esto es un abuso y una represalia directa por haber ejercido nuestro derecho constitucional a la protesta”.

De acuerdo con la dirigenta sindical, los montos descontados oscilan entre S/ 300 y S/ 1.000, bajo el concepto de “faltas/tardanzas”, y se estarían fraccionando en tres, seis o hasta diez cuotas, lo que prolongaría el impacto económico hasta los próximos meses. El sindicato asegura contar con boletas de pago que evidencian estos recortes. Este medio accedió a dichos documentos y confirmó el concepto señalado por el gremio.

Las enfermeras indicaron que los descuentos afectan a sus familias en plena época navideña. Foto: SINEEP.

Falta de diálogo y pedidos ignorados por parte de COSALE

Armas Camposano cuestionó la falta de diálogo por parte de la cadena de mando del COSALE y responsabilizó directamente al Comandante General Jhonny León Rabanal, a quien —según indicó— se le enviaron reiteradas cartas solicitando una reunión para buscar una salida negociada al conflicto. “Hemos tocado innumerables veces las puertas del Comando de Salud del Ejército para pedir una audiencia y nunca fuimos recibidas. Un empleador tiene la obligación de escuchar a sus trabajadores”, afirmó.

Según explicó, la huelga realizada el año pasado no fue “por gusto”, sino como medida de presión ante la abrupta liquidación de un fondo pendiente que, hasta la fecha, no habría sido resuelto de manera satisfactoria para las enfermeras. Si bien la medida fue declarada ilegal, el sindicato sostiene que ello no justifica descuentos que, además, no se aplicaron de manera inmediata.

“Si el empleador consideraba que la huelga era ilegal, debió advertirnos en su momento. No es justo que, más de un año después, ejecuten descuentos sin previo aviso y sin ningún proceso de negociación”, remarcó. En un comunicado interno (N.° 10), el sindicato sostiene que, en ese entonces, la medida de protesta fue consecuencia directa de la decisión unilateral del Ministerio de Defensa de disolver el Fondo de Cesación, sin consulta previa a las beneficiarias.

La representante del SINEEP también advirtió que el conflicto ocurre en un contexto de grave déficit de personal de enfermería en los hospitales militares, donde —según señaló— una sola enfermera puede llegar a atender entre 30 y 40 pacientes por turno, afectando la calidad del servicio.

Pese a ello, indicó que las autoridades habrían optado por priorizar los descuentos antes que el bienestar del personal. Además, denunció que algunas trabajadoras estarían siendo amenazadas con procesos administrativos por haber participado en las protestas. “Nosotras no nos estamos negando a devolver los turnos, pero exigimos que se haga mediante trabajo y no con castigos económicos que golpean a nuestras familias en un contexto de crisis”, sostuvo.

Plantón del SINEEP este 23 de diciembre

Ante la falta de una respuesta concreta, el sindicato anunció un plantón para este martes 23 de diciembre, desde las 8:00 a. m., en el Cuartel General del Ejército (El Pentagonito), en San Borja. La movilización busca exigir la suspensión inmediata de los descuentos, la devolución de los montos ya retenidos y la apertura de una mesa de diálogo.

Armas Camposano enfatizó que las enfermeras no buscan agrandar el conflicto, pero advirtió que no permitirán más abusos. “Durante la pandemia estuvimos en la primera línea, salvamos vidas y pusimos en riesgo la nuestra. Hoy nos dicen que somos héroes, pero nos castigan con descuentos y silencio. Basta ya. Atropellaron nuestros derecho”, expresó.

SINEEP afirmó en su comunicado que la gestión del general León Rabanal ha ''pisoteado sus derechos''. Foto: SINEEP.

El SINEEP informó que ha presentado denuncias ante la Comisión de Defensa del Congreso. También anunciaron que, de no hallar una solución, recurrirían a la Contraloría y Servir para hacer valer sus derechos. El sindicato hizo un llamado a las autoridades del Estado para que intervengan en el caso. “Nos sentimos desamparadas. Solo pedimos que se respete nuestro derecho al diálogo y que se detenga este abuso contra más de 500 enfermeras a nivel nacional”, concluyó la dirigente.

Por su parte, el Comando de Salud del Ejército no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones. La República intentó contactarse con COSALE, pero hasta el momento no se obtuvieron descargos.

