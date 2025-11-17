HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos
Sociedad

Mujer que robaba con sus hijos pide perdón de rodillas a sus víctimas para no ser denunciada: fue intervenida por las rondas de Loreto

Madre de familia fue acusada de comerte hasta cinco robos en diferentes tiendas. Testigos señalan que utilizaba a sus menores para distraer a los vendedores.

La mujer se dedicaba a robar celulares y prendas de vestir: Composición LR / Cortesía
La mujer se dedicaba a robar celulares y prendas de vestir: Composición LR / Cortesía

Una madre de familia fue intervenida en la provincia de Requena, en Loreto, tras ser acusada de cometer múltiples robos en tiendas y de inducir a sus hijos menores de edad para distraer a los vendedores mientras sustraía mercadería y celulares.

Al ser descubierta, los comerciantes dieron aviso a los ronderos. En un intento por evitar una denuncia formal, la mujer terminó pidiendo perdón de rodillas a los afectados. Sin embargo, los agraviados aseguraron que realizaran la denuncia correspondiente ante la Policía.

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Dos niños con síntomas de tos ferina viajan dos días por río para recibir atención médico en Loreto: brote suma 32 muertes en 2025

Según informaron los ronderos del grupo “Águilas de la justicia”, la mujer habría participado en al menos cinco hurtos registrados en establecimientos, quienes durante la intervención indicaron a la mujer que devuelva los objetos presuntamente robados, entre ellos celulares y prendas de vestir.

Según testigos, la sospechosa se dedicaba a vender los productos sustraídos en distintos puntos de la provincia y, además, habría viajado desde Iquitos con el fin de cometer hechos ilícitos, aprovechando la falta de vigilancia en algunas zonas comerciales de la provincia.

Los vendedores expresaron subpreocupación por la exposición de los menores a estos hechos delictivos, por lo que esperan que las autoridades competentes evalúen la situación de los niños.

